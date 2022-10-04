news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
4 октября 2022  12:46
Эвелина Киселёва

«Отпишитесь от тг-каналов»: Психиатр объяснил, как избежать тревожности из-за мобилизации

news_top_970_100

Психиатры Татарстана отмечают рост числа обращений к ним с тревожностью из-за событий, связанных со специальной военной операцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Раиль Гарипов.

«Мы фиксируем рост обращений, связанных с проведением мобилизации, где пациент прямо указывает, что у него ухудшилось самочувствие в связи с последними событиями», – отметил доктор.

Люди волнуются за свое будущее, достаток, социально-экономическое положение в обществе, а также за близких и родственников, которых могут мобилизировать.

«Такие люди начинают шерстить различные каналы, смотреть новости, находят много фейков и верят всему, повышая уровень тревоги», – рассказал психиатр.

Он посоветовал людям с такой симптоматикой отписаться от телеграм-каналов, которые связаны со специальной военной операцией.

По словам Раиля Гарипова, родственники мобилизованных и люди, испытывающие страх и тревогу, могут обратиться на круглосуточный телефон доверия «Сердэш 129» по номеру 279-55-80. 

#мобилизация #тревожность #психиатр
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100