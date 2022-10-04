«Отпишитесь от тг-каналов»: Психиатр объяснил, как избежать тревожности из-за мобилизации

Психиатры Татарстана отмечают рост числа обращений к ним с тревожностью из-за событий, связанных со специальной военной операцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Раиль Гарипов.

«Мы фиксируем рост обращений, связанных с проведением мобилизации, где пациент прямо указывает, что у него ухудшилось самочувствие в связи с последними событиями», – отметил доктор.

Люди волнуются за свое будущее, достаток, социально-экономическое положение в обществе, а также за близких и родственников, которых могут мобилизировать.

«Такие люди начинают шерстить различные каналы, смотреть новости, находят много фейков и верят всему, повышая уровень тревоги», – рассказал психиатр.

Он посоветовал людям с такой симптоматикой отписаться от телеграм-каналов, которые связаны со специальной военной операцией.

По словам Раиля Гарипова, родственники мобилизованных и люди, испытывающие страх и тревогу, могут обратиться на круглосуточный телефон доверия «Сердэш 129» по номеру 279-55-80.