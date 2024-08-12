«Отпетые мошенники» станут хэдлайнерами «Гастрофеста на Лебяжьем» в Казани

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В Казани 25 августа состоится третий по счету «Гастрофест на Лебяжьем». Посетить площадки можно будет с 10.00 до 19.00, рассказал на деловом понедельнике глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

«В этом году фестиваль вновь объединит всех, кто строит в бизнес-сфере услуг общественного питания, отдыха и туризма, развлекательной индустрии, а также познакомит горожан с качественной, вкусной и экологически чистой местной продукцией, выращенной и изготовленной предпринимателями и фермерами из разных регионов», — прокомментировал докладчик.

В рамках гастрофеста запланированы мастер-классы от гильдии поваров Татарстана, битва шефов, ярмарка, зона фуд-корта, где известные казанские заведения будут готовить свои фирменные блюда. Гости мероприятия смогут попробовать татарскую национальную выпечку, удмуртские перепечи, мексиканские буррито, блюда азиатской кухни, стритфуд и множество других интересных угощений.

В течение всего дня развлекать казанцев и гостей столицы Татарстана будут творческие коллективы города, камерный оркестр La Primavera, рок-группа «Прогульщики», артисты творческого объединения Yummy Music и другие. Хедлайнерами фестиваля станут группы Kvatro и «Отпетые мошенники».

«Мы стремимся к тому, чтобы не только сохранить, но и приумножить статус Казани как гастрономической столицы России. Фестиваль станет местом, где представители бизнеса, фермеры и рестораторы могут познакомиться друг с другом, обсудить актуальные вопросы и найти новые пути для взаимовыгодного сотрудничества», — заключил Жаворонков.