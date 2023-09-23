«Отпетые мошенники», гастрофест, сирингарий: нижнекамцы продолжат празднование Дня города

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

23 сентября в Нижнекамске развернется общегородской праздник по случаю Дня рождения города. Этот день станет вторым в масштабном праздновании 57-летия «столицы нефтехимии». События развернутся на нескольких площадках.

С самого утра после капитального ремонта торжественно запустят движение по улице Вокзальная. Ремонт на этом участке был проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его протяженность составляет 1,26 км. Напомним, национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

Далее состоится открытие ряда объектов — подарков от промпредприятий города. Природно-ландшафтный парк «Святой Ключ» расположен на набережной поселка Красный Ключ. Благодаря финансовой поддержке группы компаний «Татнефть» здесь были выполнены работы по установке освещения, ограждений лестниц и площадок. После реконструкции родник стал еще более уютным, комфортным и привлекательным как для местных жителей, так и гостей города.

Также благодаря компании в Нижнекамской детской районной больнице с перинатальным центром откроется стоматологический кабинет для детей с инвалидностью. Это второй в республике кабинет, где можно получить лечение по полису ОМС, первый такой кабинет находится в казанской ДРКБ. Здесь уже установили современное оборудование, а квалифицированные специалисты будут лечить зубы маленьким пациентам под наркозом. Обращаться за стоматологической помощью смогут не только дети из Нижнекамска, но и ближайших районов республики.

Открытие бульвара им. Баки Урманче станет еще одним ключевым мероприятием. Он был благоустроен в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Там были проведены работы по реконструкции, разбиты пешеходные и велосипедные дорожки, уложена плитка, установлено освещение.

Здесь же оборудовали «сенсорный» сад, он выполнен из природных материалов: гальки, коры и песка и предназначен для развития крупной и мелкой моторики, игры и снятия стресса. А собственный сирингарий – 6 сортов сирени – в преддверии праздника на территории высадили сотрудники Сибура с детьми и волонтеры.

В городском парке «Семья» серию мероприятий откроет Фестиваль скандинавской ходьбы. Старшее поколение нашего города пройдет трехкилометровый марафон. Семейная развлекательная программа состоит из спортивных и интерактивных площадок, благотворительной ярмарки «Сотвори искусство», фестиваля «ЭкоДвиж», выставки-ярмарки от Союза мастеров «Сделано с любовью». Особенно полезной площадкой станет «Точка здоровья». Здесь нижнекамцы смогут замерить давление, проверить уровень глюкозы, сделать прививку от гриппа.

В экстрим-парке «Айда» пройдут соревнования по различным направлениям уличной культуры. На граффити-перформансе местные художники превратят различные поверхности экстрим-парка, которые изрисовали вандалы, в объекты искусства. Работы будут содержать мотивационные изречения и стильные граффити. Зрители представления также смогут принять участие и сделать несколько штрихов на работе. Также там пройдут соревнования по BMX и уличному скейтбордингу.

Специальными гостями вечерней программы праздника станут Guns и Динара Ряхимова, группа «Казан Егетләре», российская поп-группа «Отпетые мошенники». Концертная программа начнется в 16.00, а завершится в 21.00.