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Отопление в Казани начали давать раньше срока
Включать отопление в Казани начали раньше сроков. Тепло уже подано в три детсада. Также на исполнении находятся 32 заявки в ресурсоснабжающих организациях. О «досрочном старте» сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин.
Он написал в своих соцсетях, что в общем порядке сезон отопления начнется, когда среднесуточные температуры опустятся до +8 градусов и продержатся на такой отметке 5 дней подряд.
Однако общепринятая норма не лишает права потребителей, которые оформили паспорт готовности к приемке тепла, начать отопительный сезон раньше. Чтобы «батареи стали горячими» пораньше, в теплоснабжающую организацию руководителю следует отправить заявку о досрочной подаче теплоносителя на объект. На сегодняшний день подано 35 таких заявлений, три из которых уже исполнили, сообщил Гиниятуллин.
Если человек живет в многоквартирном доме, то, чтобы ему (и другим жильцам) дали тепло пораньше, нужно желание большинства собственников. Такие решения надо принимать на общем собрании собственников, а потом отправить протокол в управляющую организацию для дальнейшей отработки с теплоснабжающими организациями.
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