Отопление дали уже почти в 4,5 тыс. казанских домов

Тепло запустили в 4471 многоквартирном доме Казани – это 81,38% от их общего количества. Кроме того, отопление включили в 809 объектах социальной сферы, что составляет 95,1% от плана.

Среди отапливаемых соцобъектов – 380 детских садов, 254 школы, 96 объектов здравоохранения и 35 учреждений культуры, сообщает пресс-служба городской мэрии. В общей сложности тепло планируют подать почти в 5,5 тыс. зданий.

Напомним, в столице Татарстана заработали телефоны горячих линий по вопросу пуска тепла, позвонив по которым горожане могут задать все интересующие их вопросы.