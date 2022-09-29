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Ру Тат
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Общество
29 сентября 2022  09:24

Отопление дали уже почти в 4,5 тыс. казанских домов

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Тепло запустили в 4471 многоквартирном доме Казани – это 81,38% от их общего количества. Кроме того, отопление включили в 809 объектах социальной сферы, что составляет 95,1% от плана.

Среди отапливаемых соцобъектов – 380 детских садов, 254 школы, 96 объектов здравоохранения и 35 учреждений культуры, сообщает пресс-служба городской мэрии. В общей сложности тепло планируют подать почти в 5,5 тыс. зданий.

Напомним, в столице Татарстана заработали телефоны горячих линий по вопросу пуска тепла, позвонив по которым горожане могут задать все интересующие их вопросы.

 

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