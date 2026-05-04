Отопительный сезон в Казани завершится 7 мая из-за потепления

Отопительный сезон в Казани планируют завершить 7 мая. Такое решение приняли из-за установившейся теплой погоды: по действующим нормативам подачу тепла прекращают, если среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти дней подряд, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

После отключения отопления начнется подготовка городских теплосетей к следующей зиме. Летом «Казэнерго» и «Казанские тепловые сети» проведут плановые гидравлические испытания.

В этот период в жилых домах временно будут отключать горячую воду. Работы проведут поэтапно в разных районах города, чтобы специалисты могли оперативно выявлять и устранять повреждения трубопроводов.