Отопительный сезон 2021-2022: энергетики Татарстана готовы к зиме

В этом году по поручению Президента Татарстана из-за холодной погоды отопительный сезон в республике стартовал раньше обычного — в сентябре.

Готовиться для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией в осенне-зимний период энергетики республики начинают сразу, как только завершается предыдущий отопительный сезон.

В АО «ТГК-16», в состав которой входят Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и Казанская ТЭЦ-3, сообщили, что в рамках подготовки станций энергокомпании к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов было проведено 61 мероприятие. Среди них — четыре капитальных и два расширенных ремонта энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 2720 тонн в час, а также три капитальных и два расширенных ремонта паровых турбин общей мощностью 550 МВт.

На данный момент все работы по ремонту оборудования теплофикационных установок выполнены в полном объеме. На всех энергетических и водогрейных котлах станций энергопредприятия проведены пробные пуски на резервном топливе.

Для бесперебойной работы ТЭЦ важно не только надежное функционирование энергооборудования, но и достаточный запас топлива. Просроченной задолженности перед поставщиками топлива у АО «ТГК-16» нет. Запасы резервного топлива на станциях сформированы иподдерживаются на уровне не ниже установленных Минэнерго России нормативов.

«Еще в начале августа специалистами были проведены гидравлические испытания сетей, ревизия запорной арматуры, а также проверка контрольно-измерительных приборов и автоматики. Так что благодаря оперативной работе нашей организации с теплосетевой и управляющими компаниями мы в срок были готовы к отопительному сезону», — рассказали в АО «ТГК-16».

Об этом свидетельствует и официальная информация, опубликованная на сайте Минэнерго России. По состоянию на 25 августа ИГО (индекс готовности объекта) Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3 максимальный, объекты полностью готовы к старту отопительного сезона.