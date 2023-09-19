«Отомстите за моего сына»: каким был командир боевых машин РСЗО «Град» из Татарстана

За отважные качества, проявленные в зоне спецоперации, Динар Хаметов награжден орденом Мужества посмертно

Фото: стоп-кадр видео

«Динар, будешь военным!»

Отец Динара Закария Хаметов листает альбом с фотографиями. Рассказывает, что сын с детства был очень общительным, любознательным. Любил проводить много времени у бабушки по материнской линии в деревне Конь Пестречинского района. Вот на одном снимке он с мамой в санатории, на другом с букетом цветов в руках идет в первый класс.

1 сентября родители с сыном нарядные, с портфелем за спиной пришли на школьную линейку. Но их не оказалось в списках первоклассников. Оказывается, в школу принимали только тех детей, кому исполнилось полных семь лет. У Динара день рождения был только 8 октября.

«Мы расстроились. Но директор школы сказал: „Раз уж пришел, пусть учится“. Он был самым младшим в классе», — поделился воспоминаниями с «Пестрецы-информ» отец Динара Хаметова.

С детства Динар был очень общительным, любознательным Фото: из семейного архива Хаметовых

Динар с детства хотел стать военным. Отец поддерживал сына, он и сам когда-то мечтал стать военным.

Динар активно занимался спортом, особенно национальной борьбой. В учебе делал упор на точные науки. Тогда в артиллерийское училище был большой конкурс. Чтобы туда попасть, нужно было приложить много усилий.

«Он знал, что к чему. Может, поэтому у него быстро пошла вверх военная карьера», — отец с гордостью говорит о сыне.

Динар с детства хотел стать военным Фото: из семейного архива Хаметовых

«Он командовал ракетно-артиллерийским орудием „Град“, один залп которого может стереть с лица земли небольшой город»

В августе прошлого года 42-летний Динар Хаметов должен был выйти на пенсию. В ВС РФ он служил 25 лет. Уже нашел работу на гражданке. Хотел открыть свой бизнес, обосноваться в отчем доме с семьей. Думал о строительстве второго этажа.

«С такими планами он жил в последнее время. А в феврале началась спецоперация... Даже если бы он хотел, его бы уже не отпустили на гражданку. Он же кадровый военный. Кто его отпустит?» — делится размышлениями отец.

«Он знал, что к чему. Может, поэтому у него быстро пошла вверх военная карьера» Фото: из семейного архива Хаметовых

Динар Хаметов побывал во многих боях — три раза в Сирии, в 2014 году на Украине. О том, что он находился в горячих точках, родители узнавали только после его возвращения домой. Нельзя было говорить. Да и не хотел он волновать стариков, берег их.

«Но мы-то чувствовали. Он командовал ракетно-артиллерийским орудием „Град“, один залп которого может стереть с лица земли небольшой город», — говорит Закария Хаметов.

В последний раз Динар был дома в августе 2021 года. По словам родственников, обычно приезжал раз в год на две недели. А в последний год жизни гостил аж два раза по целому месяцу. «Как будто чувствовал», — шепчет Ильсия ханум, жена Закария Хаметова.

О том, что сын находился в горячих точках, родители узнавали только после его возвращения домой Фото: из семейного архива Хаметовых

«Ни одному родителю не пожелаю того, что пережил я»

Динара не стало 23 марта 2022 года. Родные об этом узнали не сразу. День спустя по Пестрецам распространились слухи. Отец не поверил. Пошел в военкомат, там подтвердили трагическое известие.

Потом сослуживцы Динара рассказали детали его гибели. В то время, когда они отдыхали и набирались сил, возле их лагеря ходил один старик, все спрашивал: «Где ваш командир?» Когда узнал расположение Динара, сообщил координаты через спутник. В ту же секунду там, где стоял Динар, взорвался снаряд.

Через две недели привезли тело. 8 апреля Динара с почестями похоронили на малой родине матери в селе Конь. В Пестречинском районе еще не было похорон с такими почестями. Отец стал проситься на передовую, хотел отомстить за сына, но военком отказал. Сказал, что возраст уже не тот.

«Сейчас в каждом районе мобилизуют простых ребят. Я тоже ходил провожать их. Всем, кто сейчас уходит, желаю, чтобы вернулись с победой и отомстили за моего сына. Ни одному родителю не пожелаю того, что пережил я», — еле сдерживает слезы отец офицера.

До спецоперации Динар Хаметов служил в Мурманске. Там до сих пор живет его семья. Жена Лилия работает в санчасти медсестрой, тоже военная, служит по контракту. Продолжает дело своего мужа. Дочь Камилла учится в шестом классе, Амина на год младше, сыну Абдуле три года.

«Его смерть стала трагедией для нас»

Друзья и одноклассники с теплотой отзываются о Динаре. Он был замечательным товарищем, душевным, добрым. Во время своих отпусков всегда собирались вместе. Был внимательным, детей никогда не оставлял без подарков.

А вот про свою службу редко рассказывал. Иногда пропадал на полгода, не было связи с ним. В такие моменты друзья предполагали, что он находился в горячих точках.

«Я помню, что сослуживцы к нему обращались „наш командир“. Динар был отважным человеком и погиб геройски. Для нас он навсегда останется патриотом своей страны. Он навсегда в нашей памяти», — поделился друг Динара Сергей Павлов.

В школе № 1 в Пестрецах открыли мемориальную доску в память о Динаре Хаметове Фото: пресс-служба Пестречинского района

Одноклассница Наталья Захарова рассказала, что Динар был отзывчивым парнем. «Его улыбка всегда и всех вдохновляла, и хочется помнить его по этой улыбке. Хочется выразить ему огромные слова благодарности. Надеюсь, что он нас слышит. Динар, мы тебя помним и чтим. Мы тебя никогда не забудем. Вечная тебе память и низкий поклон», — сказала выпускница школы № 1.

«Он был ударником, очень подвижным юношей. После звонка выбегал из кабинета первым и стремительно направлялся либо в спортзал, либо в столовую. Я ему вдогонку говорила: „Динар, ты бы не падал, а то руки и ноги поломаешь!“ А он лишь смеялся. Его смерть стала трагедией для нас. В музее каждый раз рассказываем ученикам о нем. Мы его не забудем», — рассказала учительница физики Динара Гульназира Латыпова.

Фото: пресс-служба Пестречинского района

Сегодня стену школы № 1 в Пестрецах украшает мемориальная доска в память о Динаре Хаметове. В школьном музее есть уголок, посвященный земляку-герою. Там хранятся его личные вещи, фотографии и газетные публикации.

Его имя останется на века. Новую улицу в Пестрецах хотят назвать в честь офицера Динара Хаметова. Страна должна помнить своих героев.