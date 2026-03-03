Отоларинголог рассказал, как сохранить слух, пользуясь наушниками

Оториноларинголог, фониатр, кандидат медицинских наук Дарья Харина в разговоре с «Абзацем» рассказала, что пользоваться наушниками каждый день можно, но важно помнить о мерах предосторожности. Пренебрежение ими чревато серьезными проблемами со слухом и может вызвать грибковые заболевания.

Специалист пояснила, что не стоит включать звук громче 60 децибел дольше, чем на час. Чем он громче, тем короче должны быть сеансы прослушивания. Кроме того, необходимо прерываться каждые 60 минут.

Врач посоветовала выбирать модели с системой шумоподавления – они позволяют слушать музыку тише, блокируя фоновые звуки. Безопасны и накладные варианты, в то время как вставные создают внутри уха замкнутое пространство и вызывают серные пробки.

«Если мы долго используем внутриканальные амбушюры, внутри возникает благоприятная среда для размножения грибков и бактерий. Кроме того, жесткий наушник может царапать слуховой проход, что провоцирует инфекции», – отметила врач и порекомендовала всем, кто постоянно пользуется наушниками, проходить осмотр у лора не реже одного раза в год.