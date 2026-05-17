Отойти от края пропасти. Как «Ак Барс» вернулся в матче и серии с «Локомотивом»

Американское спасение для «Ак Барса»

Четвертый матч финальной серии стал даже более нервным, чем третий. Позавчера в «Татнефть-Арене» все стало понятно уже к третьей двадцатиминутке.

После досадного и тактически проваленного поражения в прошлой домашней игре подопечные Анвара Гатиятулина оказались буквально на краю пропасти. А после гола Александра Полунина в середине второго периода сегодняшней игры по трибунам арены пронесся четко уловимый холодок – перед командой Гатиятулина замаячила неприятная перспектива возвращаться в Ярославль при счете 1-3 в серии, что фактически означало подписать себе приговор. «Локомотив» такого преимущества уже не упустил бы.

Первый период матча внезапно прошел при полном преимуществе гостей. Ярославцы решили не искать счастья в игре, удобной «Ак Барсу» в обороне, а сами с первых минут принялись «нагнетать». 9-3 по броскам в створ в их пользу было после первых 15 минут игры. «Локомотив» устроил настоящий штурм, что в итоге серьезно подкосило стартовый план казанцев. «Железнодорожники» выжгли среднюю зону, сковав казанский креатив и вынуждая хозяев совершать много холостой работы у бортов. Однако дивидендов от этого ярославцы не получили.

Парадоксально, но забросить команде Боба Хартли удалось уже во втором периоде, когда «барсы» не просто подровняли игру, но и перехватили преимущество.

«Локомотив» снова открыл счет первым, поймав казанцев на секундной потере концентрации. Полунин подхватил шайбу в средней зоне, смело вошел в зону атаки и мощнейшим щелчком пробил голкипера. Тимур Билялов, казалось, на игровой снаряд среагировал, но тот лишь коснулся ловушки вратаря «Ак Барса» и прошмыгнул в ворота.

Ситуация для Казани стала критической, однако команда вовремя проявила характер. Ответный гол созрел благодаря агрессивному прессингу первого звена: Илья Сафонов вынудил защитников гостей ошибиться, Александр Барабанов мгновенно подхватил шайбу и зряче поделился ею с Артемом Галимовым. И хотя с плотным броском последнего Даниил Исаев справился, рикошет от защитника Александра Елесина оказался для ярославцев роковым.

«Команда вышла эта же, те же ребята, состав тот же. Понятно, что соперник пошел с первых смен в давление, здесь было важно забрать контроль, мы понимали это. Напомнили это в перерыве ребятам, быстро перестроились, стали больше контролировать шайбу, создавали достаточно моментов в зоне атаки», – делился после игры наставник «Ак Барса» тем, как его команде удалось перевернуть ход матча.

Настоящая кульминация этого валидольного противостояния наступила в середине третьего периода, когда вновь подтвердилось правило, что в этом финале проигрывает тот, кто больше согрешит по части дисциплины. На этот раз антигероем встречи стал Никита Кирьянов.

До этого момента казанские спецбригады большинства действовали не слишком эффективно, но в самый ответственный момент встречи они сработали безупречно. Автором же победного шедевра стал Александр Хмелевски. Его первая попытка броска пришлась выше створа ворот, однако форвард молниеносно сориентировался, поймал отскок от лицевого борта и в падении невероятным бейсбольным ударом вколотил шайбу в сетку.

Финальный штурм подопечных Хартли не принес им желаемого успеха. Самоотверженная и дисциплинированная игра «Ак Барса» в защите позволила удержать победный счет 2:1.

«Перед серией мы понимали, что все игры будут такими. И соперник играет плотно, и мы стараемся играть плотно. Вся серия будет такой – много единоборств, тягучей игры, здесь важно правильно пользоваться своими моментами. Прошлый матч тоже показал, что большое значение имеет то, как мы выжимаем из своих созданных моментов», – говорил Гатиятулин.

Наследие Криса Ли пало: как Митчелл Миллер переписал историю КХЛ

Важнейшую роль в победной комбинации сыграл американский защитник Митчелл Миллер, чья выверенная голевая передача помогла ему установить абсолютный рекорд результативности в плей-офф для защитников, превзойдя легендарное достижение Криса Ли.

Текущий кубковый поход казанского «Ак Барса» в принципе сложно представить без американского защитника. То, что этот парень творит на льду этой весной, выходит за рамки привычного понимания роли игрока обороны. Миллер не просто выполняет свои прямые обязанности, он является ключевым мотором казанских атак, дирижером большинства и настоящим кошмаром для любой оборонительной системы соперника. Его видение площадки, феноменальное катание и хладнокровие превратили его в доминирующую силу этого плей-офф.

«Как остановить Митча Миллера? Не думаю, что его можно остановить. Нужно стараться меньше давать ему пространства. Это игрок мирового класса, наверное, лучший атакующий защитник лиги», – рассуждал Боб Хартли на пресс-конференции.

Именно Митчелл сыграл ключевую роль в спасении «Ак Барса» в этот вечер. Его хладнокровие помогло хозяевам реализовать численное преимущество. Защитник выдержал гроссмейстерскую паузу и выдал точную передачу на Хмелевски, который нанес два своих роковых для «железнодорожников» броска.

«Атакующие действия защитников мы наигрывали на протяжении всего сезона, и в плей-офф это работает, в том числе у Митча. Но это один из компонентов игры. Также рассчитываем, что в следующих матчах другие наши козыри тоже будут работать», – поделился Анвар Гатиятулин после игры.

Этот результативный пас стал для американца 22-м (7+15) очком в текущем плей-офф. Таким образом, сегодня Миллер побил рекорд КХЛ по результативности среди защитников в рамках одного розыгрыша Кубка Гагарина. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Крису Ли из магнитогорского «Металлурга», который в сезоне 2016/2017 набрал 21 балл. Побив исторический рекорд, Миллер подтвердил статус одного из самых эффективных легионеров лиги, а его стабильная игра оставляет Казани шансы в борьбе за главный трофей сезона.