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Ру Тат
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Путешествия и туризм
26 июля 2022  13:02

СМИ: Санкции против России привели к провалу туристического сезона в Черногории

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Политика властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов, что сильно ударило по туристическому бизнесу, сообщает сербский телеканал Nova.

«В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах „умоляют“ гостей выйти на танцпол», — рассказывается в сюжете телеканала. Отмечается, что такой ситуации на черногорском побережье в разгар летнего сезона не было даже во время натовских бомбардировок Югославии.

По словам владельца местного киоска, ежедневные заработки в сфере туризма упали почти на 50%. «Это настоящее фиаско, и нам не остается ничего другого, как надеяться на улучшения в октябре, ноябре», — рассказал он.

После того, как Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Донбассе страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. 

#туризм #антироссийские санкции
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