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Новости Татарстана и Казани
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События в парках и скверах Казани впервые собрали более 1 млн человек
Более 1 млн жителей и гостей Казани посетили парковые мероприятия в столице Татарстана. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии.
«В парках прошло 1 245 бесплатных мероприятий, и впервые мы перешли отметку в более чем 1 млн посетителей этих мероприятий. В этом сезоне мы провели полюбившиеся туристам и казанцам события, а также открыли для них новые форматы мероприятий», — сообщила руководитель «Дирекции парков и скверов Казани» Айгуль Латыпова.
Латыпова уточнила, что за лето в парках города прошла масса мероприятий. В их числе — 111 лекций в парке «Черное озеро», 288 мероприятий на набережной озера Кабан. Прошло открытие шахматных турниров, беговых и баскетбольных тренировок, состоялись мероприятия проекта «Жизнелюб» для пенсионеров, благотворительные акции «Лапа дружбы», школа городского садовода.
Для людей с ограниченными возможностями в парках и скверах также были организованы события — хайкинги для глухих и слабослышащих участников, кинопоказы и спектакли в сопровождении сурдопереводчика и тифлокомментатора, выступил инклюзивный оркестр «Тут рядом» из Санкт-Петербурга.
Фото: скриншот презентации.
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