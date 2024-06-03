Отметили начало лета с «Зеленым марафоном»: Казань снова в центре праздника спорта

Фото предоставила пресс-служба Сбербанка

1 июня в Казани прошел одиннадцатый по счету «Зеленый марафон». Мероприятие организовано Сбером и вот уже на протяжении долгого времени является традиционным праздником спорта для всех участников забега.

В день защиты детей, который как раз-таки пришелся на дату марафона, организаторы подготовили посетителям насыщенную развлекательную программу. Перед марафонцами и гостями мероприятия выступали зажигательные артисты, создававшие нужное настроение перед забегом.

Не обошлось на «Зеленом марафоне» и без именитых гостей. С приветственным словом выступил заместитель министра спорта республики Татарстан Хусаинов Алмаз Азгарович, который отметил значимость проведения подобных мероприятий в спортивной столице России.

«Рад приветствовать вас на сегодняшнем празднике. Для детей - это двойной праздник. Нам повезло с погодой. Хотя, для опытных бегунов - это, наверное, не совсем так. Надеюсь, что на дистанции 10 км для них погода не будет барьером. Рад видеть здесь и своих друзей, которые не пропускают ни одного забега в Казани. Ну и ясно, что уже много лет — это спортивное соревнование проходит в Республике Татарстан и, конечно же, мы всегда рады принимать новые вызовы, новые мероприятия и новых желающих показать свой лучший результат и получить удовольствие, в первую очередь, от этого спортивного праздника. Всем легких ног!» - сказал заместитель министра спорта РТ.

Отметим, что в «Зеленом марафоне» приняла участие серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по плаванию – Яна Мартынова. Обратившись ко всем участникам, она отметила, насколько существенно такие события помогают подрастающему поколению привить любовь к спорту.

«Я очень рада, что меня пригласили на такой праздник. Я на нем впервые. Что я могу сказать, у меня у самой маленький ребенок, и я понимаю, как важно с детства прививать любовь к спорту. Это так классно, что взрослые спортсмены и родители с детства объясняют детям, что спорт - это необходимость для здоровья и хорошей жизни. Поэтому я вам сегодня желаю получить массу удовольствия, друг с другом подружиться, завести новые знакомства. Будьте здоровы, счастливы и всем всего самого наилучшего и самых наилучших побед», - подчеркнула спортсменка.

Фото предоставила пресс-служба Сбербанка

В заключительном приветственном слове среди почетных гостей выступил управляющий отделения Сбербанка «Банк Татарстан» - Руслан Салимов, который прокомментировал масштабы, которых достиг за последнее время «Зеленый марафон»

«Это уже 11-ый "Зеленый марафон". Мы его начали проводить в 2012 году, готовясь к Олимпиаде в Сочи. Хотели вовлечь в здоровый образ жизни как можно больше людей и исходили из того, что бег — самый доступный вид спорта. На вчерашний день у нас было зарегистрировано более 2,5 тыс. участников, которые сегодня пришли. Это и взрослые, и детишки. Я думаю, что у нас будет сегодня замечательная атмосфера. Все, кто сегодня пришли сюда - уже победители. Вы уже выбрали спорт и здоровый образ жизни, а также решение провести это время с семьей и близкими. Подарить себе хорошее настроение», - отметил Руслан Салимов.

Знойная июньская жара в Казани не помешала марафонцам показать блестящие результаты.

На дистанции 4,2 км победителем среди мужчин стал Гафиатуллин Адель, преодолевший дистанцию за 13 минут и 38 секунд. У женщин лучшей в этой дисциплине оказалась Хабарова Виктория, пробежавшая за 15 минут и 22 секунды.

Фото предоставила пресс-служба Сбербанка

Триумфатором дистанции в 10 км среди мужчин был Кашапов Ринат, показавший время – 32 минуты и 10 секунд. У женщин «десятку» лучше всех пробежала Артемьева Ольга с результатом в 46 минут и 3 секунды.

По окончании «Зеленого марафона» победителей ждали персональные награды и памятные сувениры с мероприятия.

Официальными партнерами мероприятия выступили компания СберСтрахование, "Школа 21" - бесплатная Школа цифровых технологий от Сбера, геосервис 2ГИС, Food –партнер сеть кафе РОКНРОЛЛЫ, а информационным - БИМ радио.

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