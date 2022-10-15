Отменить принцип единогласия: Шольц призвал реформировать Евросоюз

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к реформированию и расширению Евросоюза, призвав к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике и некоторых других областях, таких как налоговая политика. С таким заявлением он выступил в Берлине перед почти 300 делегатами конгресса Партии европейских социалистов, сообщает ТАСС.

«Однако я также четко говорю: если геополитическая Европа — это наше требование, то решения на основе принципа большинства голосов — это победа, а не потеря суверенитета», — заявил Шольц, подчеркнув, что ЕС в будущем может стать еще сильнее.

Он добавил, что не следует упускать из виду и озабоченности малых государств-членов союза. В то же время он высказался за большую автономию, включая военную независимость, для ЕС. Германский канцлер призвал скоординированно закупать оружие и к 2025 году создать силы быстрого реагирования ЕС.

«Мы должны уверенно продвигать совместные европейские оборонные усилия», — заявил Шольц.