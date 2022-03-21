Отменен приговор челнинцу, зарубившему топором возлюбленного бывшей жены

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции аннулировал приговор челнинца, зарубившего топором нового возлюбленного своей бывшей жены. Дело Алмаза Маликова, которого ранее приговорили к 10 годам колонии строгого режима, возвращено в Верховный суд Татарстана на пересмотр. Информация об этом размещена на сайте Четвертого АСОЮ.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2020 года Маликов с топором и собакой бойцовской породы напал на свою экс-супругу и ее нового избранника Егора Бобенко прямо на улице. Мужчина подкараулил их у работы своей бывшей жены. Когда женщина вышла из машины, Маликов подбежал к авто, разбил стекло машины. Бобенко выскочил из автомобиля и попытался убежать. Однако его догнала собака и в прыжке повалила на обочину, затем вцепилась в него. Напавший, очутившись рядом, стал наносить удары топором по голове и спине жертвы.

Фото: © «Татар-информ»

Расправившись с соперником, преступник кинулся за женщиной, однако она успела забежать в фойе медцентра, в котором работает. От смерти ее спас начальник, который вышел навстречу убийце с травматическим пистолетом в руках. Он сделал предупредительный выстрел, но даже это мужчину не остановило. Тогда женщина и ее коллега забежали в здание и закрылись на ключ.

В ноябре прошлого года Верховный Суд Татарстана признал Маликова виновным в убийстве Бобенко, угрозе убийством и причинении легкой тяжести вреда здоровью бывшей жене и отправил его в колонию строгого режима на 10 лет. По эпизоду покушения на убийство Маликов был оправдан, кроме того, суд исключил квалифицирующий признак убийства «с особой жестокостью», посчитав, что смерть жертвы наступила быстро. Отметим, что на прениях гособвинение требовало для Маликова 19,5 лет колонии.

Приговор обжаловали как сторона защиты, так и потерпевшие. Осужденный и его адвокат не согласились с обвинительным заключением по одному из эпизодов угроз смертью бывшей супруге, просили приговор в этой части отменить, а также смягчить наказание за убийство. Бывшая жена Маликова и родные погибшего Бобенко посчитали наказание слишком мягким и указали на особую жестокость совершенного убийства.

Фото: © «Татар-информ»

Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции, изучив материалы дела, приняла решение об отмене приговора. Коллегия посчитала, что убийство было совершено с особой жестокостью. Эксперты обратили внимание на рубленые раны на руках убитого, которые говорят о его попытках защититься. Кроме того, на теле Бобенко были найдены следы укусов собаки, полученные при жизни.

Также коллегия посчитала ошибочным оправдание Маликова по обвинению в покушении на убийство бывшей жены, поскольку мужчина неоднократно высказывал угрозы в ее адрес, а назначив ей встречу, явился с топором и собакой. Кроме того, расправившись с Бобенко, Малков направился за бывшей женой, которая спаслась только потому, что спряталась в здании.

Повторное рассмотрение дела начнется в Верховном суде РТ 29 марта.