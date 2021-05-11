В Казани отменен концерт органиста из Германии Владимира Магалашвили

Сегодняшний концерт органиста из Германии Владимира Магалашвили «Погружение в звук» в БКЗ имени Сайдашева отменяется в связи с трагедией в казанской гимназии № 175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанской консерватории имени Жиганова.

«В связи с трагическими событиями, которые произошли в Казани, мы отменяем сегодняшний концерт», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

В стенах Большого концертного зала имени Сайдашева в этот вечер должны были прозвучать сочинения Яна Велмерса, Марселя Дюпре, Пьера Кошеро и других.