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Ру Тат
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11 мая 2021  17:18

В Казани отменен концерт органиста из Германии Владимира Магалашвили

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Сегодняшний концерт органиста из Германии Владимира Магалашвили «Погружение в звук» в БКЗ имени Сайдашева отменяется в связи с трагедией в казанской гимназии № 175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанской консерватории имени Жиганова.

«В связи с трагическими событиями, которые произошли в Казани, мы отменяем сегодняшний концерт», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

В стенах Большого концертного зала имени Сайдашева в этот вечер должны были прозвучать сочинения Яна Велмерса, Марселя Дюпре, Пьера Кошеро и других.

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