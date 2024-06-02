Отмена провала и катастрофа ЦСКА на «трешках»: как УНИКС смог размочить счет в финале

Удача на трехочковых бросках улыбнулась казанцам

Если обратиться к языку сухих цифр и статистики, нетрудно понять, что лежало в основе победы УНИКСа. В четвертом матче финальной серии казанцы уничтожили «армейцев» на бросках с дальней линии. Подопечные Перасовича реализовали 13 трехочковых из 22 попыток. Это 59,1% попаданий. Отметим, в определенные отрезки игры процент у казанцев доходил до точки в 69%. Подпортили красивую цифру несколько промахов в концовке встречи.

Но в любом случае реализация бросков с дальней дистанции у баскетболистов УНИКСа была потрясающей. «Армейцы», в отличие от «бело-зеленых», полностью провалились на трехочковых попытках: всего пять попаданий из двадцати шести. Игра не шла у большинства лидеров ЦСКА.

Тримбл Мело набрал скромные и не свойственные для себя 16 очков. У Каспера Уэйра 2 очка и всего одно попадание со средней дистанции. Не завел команду в нужный момент и звездный французский легионер ЦСКА Амат М’Бай (10 очков). В целом, сегодня никто из состава «армейцев» объективно не заслужил положительной оценки.

ЦСКА сыграл расслабленно, мягкотело, за что и был наказан УНИКСом. Казанские баскетболисты вышли с очевидным настроем побеждать и были неуловимы в воскресный день.

«Поздравляю УНИКС с победой. Очевидно, они сегодня больше хотели выиграть. Мы не проявили должного уважения к сопернику. Пожалуй, это была самая мягкая игра команды с тех пор, как я ее возглавил. Мы не были готовы психологически. Перед началом серии я предупреждал, что казанцы будут наказывать за каждую ошибку. И таких ошибок мы сегодня сделали слишком много», – заявил после матча главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.

Наконец-то скамейка УНИКСа начала разгружать стартовую пятерку

В трех первых матчах казанцы не имели шансов взять верх над «армейцами». Во многом это было связано с тем, что запасные игроки казанской команды совершенно не помогали стартовой пятерке. На паркете в составе УНИКСа традиционно можно было выделить не более трех-четырех человек (двое из которых Димитриевич и Рейнольдс).

Сегодня же казанцы обыграли «армейцев» как раз за счет коллективных усилий. Практически все баскетболисты УНИКСа так или иначе внесли свой вклад в победу. Целых шесть человек в составе казанского клуба набрали более десяти очков: Димитриевич, Зайцев, Найт, Воронцевич, Кулагин и Лабери. Еще девять очков на счету Рейнольдса.

Михаил Беленицкий отлично проявил себя на подборах (5), здорово действуя как на своем, так и на чужом кольце. Неплохо со своими задачами в концовке справился Александр Стуленков, который дебютировал за УНИКС в финальной серии.

Ложкой дегтя в бочке меда игры УНИКСа можно назвать лишь игру Эрика Грина. Сегодня на счету американца ноль очков за шесть минут и 22 секунды на паркете. По итогам сезона именно трансфер Грина рискует стать самым провальным у УНИКСа за последние годы.

Казанцы попробуют двигаться от игры к игре

Понятно, что громких слов о предстоящем камбэке УНИКСа в финальной серии говорить пока не приходится. Казанцы выиграли лишь первый матч у ЦСКА. Однако надо констатировать: «бело-зеленые» показали, что «армейцев» можно побеждать спокойно, причем делать это с разгромным счетом.

Интрига исхода финала по-прежнему минимальна, но все может измениться, если УНИКС выиграет вторую встречу подряд при родных казанских трибунах. Сделать это будет сложно, так как в прошедшем регулярном чемпионате «бело-зеленым» ни разу не удавалось дважды подряд обыгрывать «армейцев».

Тем не менее, спорт любит чудеса и поощряет тех, кто верит в чудо. Велимир Перасович понимает, что сейчас его команде нужно концентрироваться на каждом отдельном матче и не думать слишком много о разнице побед в финальной серии. Казанцы будут двигаться от игры к игре.

«Для нашего клуба было очень важно одержать победу сегодня, потому что закончить серию со счетом 0-4 – это тяжело. Команда показала характер. Нам остается только должным образом подготовиться и постараться победить в следующем матче», – лаконично подвел итог четвертого матча наставник казанцев.

Пятый матч серии УНИКСа и ЦСКА состоится в Казани 5 июня в 19:30.