Отмена комиссии для пенсионеров и дорожающие ЖКУ и загранники: гид по новым законам

С 1 июля также увеличится госпошлина за оформление заграничного паспорта нового образца

Фото: © «Татар-информ»

ЖКУ и биометрические загранпаспорта подорожают

Во всех регионах России 1 июля произойдет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги, не менявшихся, к слову, на протяжении полутора лет. В среднем по России рост цен на ЖКУ составит около 9,8%, в Татарстане — 10,8%. В некоторых муниципалитетах республики, например в Казани и Набережных Челнах, повышение может достичь 15,7%.

С 1 июля также увеличится госпошлина за оформление заграничного паспорта нового образца: с 5 до 6 тыс. рублей для тех, кто старше 14 лет, и с 2,5 до 3 тыс. рублей для тех, кто младше. Стоимость оформления «обычных» загранпаспортов останется прежней — 2 и 1 тыс. рублей соответственно.

Напомним, биометрические загранники действуют 10 лет (срок действия документа старого образца – 5 лет), в них больше страниц, а еще есть чип — электронный носитель информации. Оба вида паспорта имеют одинаковую юридическую силу.

Во всех регионах России 1 июля произойдет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Граждан, нуждающихся в социальной поддержке, освободят от комиссий при оплате ЖКХ

По решению Президента России Владимира Путина, с некоторых категорий россиян с 1 июля не будет взиматься банковская комиссия при оплате коммунальных услуг. Это изменение затронет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а именно пенсионеров, многодетных родителей, инвалидов и ветеранов боевых действий. Также они освобождаются от пеней при несвоевременной (неполной) оплате.

«Абсолютно правильное решение. Доходы банковского сектора в прошлом году побили все возможные рекорды – более 3,3 трлн рублей. Эти доходы обеспечивают в том числе пенсионеры, многодетные, которые оплачивают коммунальные услуги. Уверен, что банки не потеряют, это абсолютно правильное социальное решение», – прокомментировал нововведение «Татар-информу» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Задолжавшим россиянам станет проще погасить кредиты. С 1 июля будет изменен порядок выплат при просрочке кредита, когда уже начислена неустойка Фото: © «Татар-информ»

Изменится порядок выплаты долгов по кредитам

Задолжавшим россиянам станет проще погасить кредиты. С 1 июля будет изменен порядок выплат при просрочке кредита, когда уже начислена неустойка. Отныне сначала погашается задолженность по процентам, затем — задолженность по основному долгу, следом — проценты за текущий период и сумма основного долга за текущий период, а неустойка остается напоследок.

«Если основной долг будет погашаться в первоочередном порядке по сравнению со штрафными санкциями, то должники будут иметь возможность постепенно уменьшать размер основной задолженности. Ранее выплаты со стороны должников в первую очередь приводили к оплате штрафных санкций, но не уменьшали основной долг.

Из-за этого новые штрафные санкции накапливались, и должник опять должен был погашать их в первую очередь. Новый порядок более дружественен по отношению к должникам, которые просрочили платежи по кредитам», – пояснил «Татар-информу» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

с 1 июля банки будут обязаны отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней Фото: © «Татар-информ»

Банки обяжут отвечать на обращения граждан

Еще одно нововведение, касающееся финансово-кредитной сферы: с 1 июля банки будут обязаны отвечать на жалобы клиентов в течение 15 дней. Закон касается обращений от граждан и юрлиц по поводу нарушений прав, свобод и законных интересов. При этом если у финансовой организации будут «уважительные причины», она сможет задержать ответ еще на 15 дней. Кроме того, Банк России с 1 июля вправе пересылать обращения физлиц в банки.

«У людей появится понимание, сколько времени реально займет решение проблемы, и они не будут отказываться от отстаивания законных интересов просто потому, что столкнулись с волокитой и решили не тратить на это сил», – комментировала ранее эту инициативу глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Соцфонд будет информировать россиян о размере пенсионных накоплений

Социальный фонд будет сообщать россиянам об их накоплениях, в том числе в негосударственных пенсионных фондах. Информацию о суммах сбережений будут получать женщины в возрасте от 40 лет и мужчины от 45 лет. Рассылка будет приходить три раза в год.

«Максимальное информирование граждан позволяет гражданам получать всю необходимую информацию. Вектор на прозрачность был заложен давно, технологии позволяют это сделать», – прокомментировал нововведение «Татар-информу» Айрат Фаррахов.

С 1 июля вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Крепкое спиртное станет дороже, а алкогольные коктейли промаркируют

С 1 июля вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, введенные как инструмент борьбы с контрафактом еще в 2009 году. Подорожают напитки с содержанием спирта от 28 процентов и выше.

Так, минимальная цена на водку вырастет с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 517 до 556 рублей, на бренди — с 375 до 403 рублей. Кроме того, появилось понятие минимальной цены на ром — она будет такой же, как на бренди.

С 1 июля стартует и эксперимент по маркировке алкогольных коктейлей. Речь идет о напитках на основе спирта со вкусом джин-тоника, ром-колы и т.п. На прикрепляемой к банкам и бутылкам акцизной марке будет размещаться куар-код системы «Честный знак».

В последние годы по России набирает популярность сельский туризм, когда путешественники едут отдыхать в сельскую местность Фото: © «Татар-информ»

Фермеры смогут селить у себя туристов

В последние годы по России набирает популярность сельский туризм, когда путешественники едут отдыхать в сельскую местность, приобщаются к традиционному укладу жизни или помогают в работе аграриев как волонтеры.

Новый закон позволяет фермерам использовать в этих целях земли сельхозназначения. Таким образом, они смогут временно размещать постояльцев в жилых домах, «входящих в состав имущества фермерского хозяйства». Размещение туристов в небольших гостевых домах уже происходило по факту, но носило «неофициальный» характер. С 3 июля это ограничение снимается.