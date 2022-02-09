Отмена изоляции контактным и выписка без ПЦР: почему ослабили Covid-ограничения?

В России ослабили некоторые коронавирусные ограничения. Почему такое решение приняли в момент роста заболеваемости, при чем здесь омикрон-штамм и какие ограничения все еще действуют в Татарстане — в прямом эфире Оперативного штаба рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

Первое изменение касается выписки пациентов: если пациент болел Covid-19 семь дней и более, то он выписывается без лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Почему ослабили ограничения?

«Первое изменение касается выписки пациентов, которые переболели Covid-19. Если у пациента период продлился семь дней и более, то он выписывается без лабораторного обследования на Covid-19, по результатам лечения», — рассказала кандидат медицинских наук, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

Второе послабление — контактным с больным Covid-19 изоляция больше не требуется.

«Эти изменения санитарных правил связаны с особенностями штамма „омикрон“. Смягчение начиналось чуть раньше. В связи с коротким инкубационным периодом период наблюдения с 14 дней был сокращен до семи. А сегодня по контактам совсем сняты эти ограничения. Потому что коронавирусная инфекция, которая вызвана штаммом „омикрон“, протекает гораздо легче. Болезнь быстро приходит и быстро уходит», — объяснила представитель санитарного ведомства.

Лилия Юзлибаева добавила, что заразиться от больных «омикроном» можно лишь в первые три дня. То есть период выделения вируса резко сократился. Новые меры вступили в силу 6 февраля.

Лилия Юзлибаева отметила, что при «дельте» госпитализации подвергались 70% заболевших, при новой мутации этот процент снизился до семи Фото: © ИА «Татар-информ»

Санитарный врач отметила, что при «дельте» госпитализации подвергались 70% заболевших, при новой мутации этот процент снизился до семи.

Модератор беседы — вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева добавила, что в Covid-госпитали довольно часто попадают пожилые жители, беременные женщины, дети и люди с патологиями, которые осложняют течение инфекции с омикрон-штаммом. По ее словам, в РТ «дельта» еще циркулирует.

Как защититься от «омикрона»?

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по республике, все меры защиты от нового штамма остались прежними. Несмотря на то что заболевание будто бы течет легче, возбудитель тот же самый — Covid-19.

Спикер напомнила, что «омикрон» более заразен.

Пока идет сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, масочный режим отменяться точно не будет Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Обязательно ношение масок, вакцинация облегчает течение заболевания, антисептики обязательны к применению и избегать большого скопления людей, насколько возможно, соблюдать социальную дистанцию — все эти меры остались», — подчеркнула Лилия Юзлибаева.

Она заметила, что пока идет сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, масочный режим отменяться точно не будет, тем более циркулирующий сейчас «омикрон» более заразен, чем другие штаммы коронавируса. Фазлеева подчеркнула, что эту меру следует выполнять в полном объеме.

Если россиянин выезжал за границу, но он привит или переболел коронавирусом в последние полгода, то особых правил при въезде для него нет. В противном случае при возвращении на родину в течение трех дней он должен сдать ПЦР-тест и загрузить его результаты на Госуслуги в специальный раздел для прибывающих на территорию России. Пока результат теста не придет, он должен находиться на изоляции.

Утренние фильтры в учебных заведениях — эффективная мера

Лейла Фазлеева поделилась наблюдением, что качество утренних фильтров в школах и детских садах напрямую влияет на эпидобстановку в учебном учреждении. Если фильтры проводятся качественно, детей и педагогов с температурой или симптомами ОРВИ не пускают в классы, то такие школы и детсады работают без срывов, их не закрывают на разобщение. Таким образом вовремя выявляют заболевших и не дают им заразить других в коллективе.

Если фильтры проводятся качественно, детей и педагогов с температурой или симптомами ОРВИ не пускают в классы, то такие школы и детсады работают без срывов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Основание для перевода класса или группы в детском садике на дистанционное обучение — отсутствие 20% или более детей по причине заболевания ОРВИ или гриппом», — объяснила представитель санитарного ведомства.

По ее словам, такая система работала и до возникновения коронавируса.

Лилия Юзлибаева добавила, что разобщать коллектив, если Covid-19 заболел лишь один ребенок, бессмысленно. Поэтому в этом случае класс или группа продолжает заниматься, как раньше, с соблюдением всех введенных ранее правил.

Решение о переводе детского коллектива на разобщение принимает директор или заведующий учебным заведением.

Лейла Фазлеева добавила, что на сегодня полностью закрыты три небольшие школы из-за заболевания детей. В этих заведениях больше 20% учащихся имеют симптомы ОРВИ.

«Руководством учебного учреждения было принято решение о закрытии», — отметила вице-премьер РТ.

По ее словам, учителя уже начали выходить с больничных, что не может не радовать.

Можно ли проводить утренники в детсадах?

В преддверии мужского и женского праздников в детских садах малыши начали готовиться к утренникам. У родителей возник вопрос, можно ли будет родителям прийти на представление к своим детям, его в прямом эфире зачитала Лейла Фазлеева.

«Присутствие взрослых на утренниках возможно при ношении масок, и желательно, чтобы они были привиты» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Если утренники проводят внутри одной группы или одного класса, то запрета на такие мероприятия нет. Но добавить надо, что присутствие взрослых возможно при ношении масок, и желательно, чтобы они были привиты», — ответила сотрудница Роспотребнадзора.

Вице-премьер добавила, что существует ограничение по количеству родителей, которые могут присутствовать на детском праздники. А также существует необходимость их вакцинации.

«Тем самым мы своих детей защищаем от появления у них заболевания», — отметила глава Оперативного штаба.