Отмена гола Даку и русский Месси из «Зенита»: все о фиаско «Рубина» в Питере

«Рубин» уступил на выезде «Зениту» во втором туре Кубка России Пути РПЛ (0:3). Для казанцев это поражение стало первым в рамках турнира. Каким образом Рашид Рахимов отреагировал на болезненное фиаско своей команды и как наставник «Рубина» оценивает интерес к Мирлинду Даку со стороны «Фиорентины» – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

«Определяющий момент матча – отмененный гол Даку»

О том, что «Рубину» непросто одновременно успешно выступать на два турнира (РПЛ и Кубок России), Рашид Рахимов говорил периодически еще по ходу прошлого сезона. И, глядя на обойму казанцев, не согласиться с этим трудно. Боеспособного резерва у команды Рахимова, как мы видим в играх Кубка России, практически нет. Поэтому каждая игра «Рубина» во втором по значимости турнире в российском футболе стабильно несет сюрпризы с точки зрения выбора тренерским штабом стартового состава.

С первых минут против «Зенита» вчера вышли Мукба, Апшацев, Нижегородов, Зотов. Изначально планировалось, что должен появиться еще и Александр Ломовицкий. Но на предматчевой разминке футболист почувствовал недомогание.

Из основы же появились Тесленко, Кабутов, Вуячич, Грицаенко. У петербуржцев в свою очередь настолько богатая скамейка, что даже выход Максима Глушенкова в Кубке не кажется чем-то удивительным, ведь в РПЛ полузащитник в этом сезоне играет ничтожно мало.

«Зенит» выглядел неоспоримым фаворитом еще до стартового свистка. Однако первый тайм в исполнении «сине-бело-голубых» не впечатлил абсолютно ничем. Мало креатива, идеи в атаке, часто все сводилось к примитивным длинным забросам. Чувствовалось, что план Семака в первый академический час работал не так, как нужно. Хотя в контроле мяче «Зенит», конечно, на голову превосходил «Рубин». 78% процентов владения у хозяев против скромных 22% у гостей. Из опасных моментов у «Зенита» можно вспомнить разве что забитый гол Глушенкова, который, правда, был отменен из-за положения вне игры.

«Рубин» – команда второго тайма. И казанцы вновь это доходчиво доказали в стартовые пятнадцать минут после перерыва. Кардинальное преображение дали вышедшие на замены Даку, Ходжа и Чумич. Албанец на 63-й минуте вновь сделал гол из ничего, спокойно разобравшись с защитниками в штрафной «Зенита». Как тут не вспомнить, что в Петербург Даку мог переехать в начале июня, однако сделка в конце концов сорвалась.

Расклад, при котором «Рубин» повел 1:0 за 20 минут до конца матча, серьезно бы повлиял на дальнейший ход встречи. Но в дело вмешался главный арбитр Сергей Чебан, который пошел смотреть VAR на предмет легитимности гола. Сначала судья анализировал эпизод с падением в штрафной «Рубина» защитника «Зенита» Юрия Горшкова. Далее внимание Чебана переключилось на действия Егора Тесленко в начальной фазе голевой атаки «Рубина». Выяснилось, что защитник казанцев сыграл рукой, прежде чем довел мяч до Даку. Ожидаемо гол был отменен, и счет на табло вернулся в исходный вид.

«Определяющий момент в матче – отменённый гол Даку. Говорят, до рукава – это плечо. А теперь… Ну что же теперь делать? Это был поиск. Надо всё проверить. Пенальти в наши ворота? Ну, тоже воздушный. Поэтому арбитр долго думал, стоял. Претензий нет, мы видим нашу обойму – нам нужно усиливаться. У нас в атаке вышли Мукба и Юкич», – сказал наставник казанцев после матча.

В «Зените» растят русского Месси – 17-летнего нападающего Вадима Шилова

Досадный для футболистов «Рубина» эпизод не прошел бесследно. «Зенит» дождался своего шанса и забил первый мяч усилиями Матео Кассьерры. Минутами спустя петербуржцы заработали пенальти, который реализовал тот же Кассьерра. А точку в матче поставил молодой нападающий хозяев Вадим Шилов. 17-летний форвард вышел на замену во втором тайме, добыл для команды пенальти, а потом на 83-й минуте уверенно замкнул прострел Педро.

В академии «Зенита» поговаривают, что Шилов – один из самых талантливых выпускников за последнее время. В клубе его нескромно называют российским Месси. Хотя сколько таких громких сравнений давали дарованиям в российском футболе в разное время. Денис Давыдов из «Спартака» соврать не даст, и мы помним, как в итоге закончилась его карьера.

Так что перехваливать молодого человека из «Зенита» раньше времени точно не стоит. Хотя не признать, что Шилов очень талантлив в свои 17 лет, – невозможно. Вошел в матч нападающий со скамейки очень уверенно.

Рахимов подтвердил, что интерес к Даку со стороны «Фиорентины» есть

Настоящим информационным бумом оказались новости, пришедшие с берегов Албании. Местное издание Telegrafi заявило, что Мирлинд Даку с большой долей вероятности может продолжить карьеру в Италии. «Фиорентина» под руководством Стефано Пиоли готова заплатить за трансфер нападающего 20 млн евро. Именно эта сумма, похоже, прописана в новом контракте Даку с «Рубином» в виде отступных.

Балканец ударно начал нынешний сезон РПЛ. Четыре матча – четыре гола. За два с половиной года в России Даку наколотил почти три десятка мячей за «Рубин» (28). Албанский форвард уже забрался на шестое место среди всех бомбардиров в истории казанского клуба. Выше только признанные легенды «Рубина»: Нобоа, Натхо, Нечаев, Бухаров, Домингес и Карадениз.

Отец Мирлинда Даку (Фехми Даку) в многочисленных интервью говорил, что мечта его сына – играть в Европе. «Рубин» прошлым летом не хотел отпускать албанца в чемпионаты Старого Света задешево. А 20 млн евро – сумма более чем солидная. За такие деньги «Рубин» сам запакует чемоданы Даку и помашет ему со скупой слезой белым платочком на перроне. Но пока о деталях трансфера говорить нечего. Впрочем, Рашид Рахимов подтвердил, что интерес к нападающему со стороны «Фиорентины» есть.

«Интерес к Даку от «Фиорентины»? Они же Мойзе Кина продают. Насколько понимаю, интерес есть», – сказал тренер «Рубина».