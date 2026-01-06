news_header_top
Происшествия 6 января 2026 10:11

Беспилотную опасность и угрозу атаки БПЛА в Татарстане отменили

Режим беспилотной опасности, введенный в Татарстане ночью 5 января, снят. Об этом сообщили в МЧС России. Также отменена угроза атаки беспилотников для Нижнекамска, Альметьевска и Елабуги.

Ограничения действовали с 23.16. В течение ночи временно прекращали работу аэропорты Казани и Нижнекамска. Сейчас их деятельность полностью восстановлена.

По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО сбили один беспилотник над территорией Татарстана. Всего, по информации ведомства, в период с 23.00 5 января до 7.00 6 января было уничтожено 129 украинских беспилотников самолетного типа, включая шесть – над Башкортостаном.

С начала года режим беспилотной опасности в Татарстане вводился неоднократно. Раис республики Рустам Минниханов отметил слаженную работу военных и эффективность превентивных мер, которые позволили минимизировать последствия атак.

#беспилотная опасность #атака БПЛА
