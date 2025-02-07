Отмечен интерес жителей Казани ко Дню книгодарения, скоро акция пройдет вновь

Казань попала в топ-10 городов, где жители чаще других интересовались Днем книгодарения в 2025 году и искали о нем информацию в интернете. Помимо столицы РТ в данный рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург, Киров, Новосибирск, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Сыктывкар и Екатеринбург.

В топ-10 регионов, жители которых чаще других интересовались Днем книгодарения в 2025 году попали Поволжье, Северо-Запад, Москва и область, Сибирь, Урал, Юг, Северный Кавказ, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Дальний Восток, Республика Башкортостан.

В общей сложности россияне сделали 58 тысяч запросов в интернете по Дню книгодарения в феврале 2024 года

Как сообщили организаторы данной акции, 14 февраля День книгодарения отметят в России в 9-й раз.

«Масштабные акции под названием "Дарите книги с любовью" в честь Международного дня книгодарения — 2025 пройдут по всей стране с 10 по 16 февраля при поддержке Минкульта России, Российского книжного союза, Российской государственной детской библиотеки, Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя", Ассоциации книгораспространителей, ведущих издательств и книготорговых сетей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Международный день книгодарения объединяет читателей, издателей, библиотеки, книжные магазины, крупные компании, благотворительные, культурные и образовательные организации. В этот день люди дарят друг другу книги, делятся книжными подарками с близкими, друзьями и даже незнакомцами. Частные дарители и крупные компании передают печатные издания в нуждающиеся библиотеки, школы и благотворительные фонды.

Цель Дня книгодарения – повысить интерес к чтению и обновить фонды библиотек и обеспечить новыми изданиями библиотеки, школы и благотворительные фонды, где книги могут находиться в ветхом состоянии после пожаров и наводнений или просто закончиться, как иногда случается в сельских библиотеках. Также миссия акции – укрепить традицию дарить книги. Праздник напоминает о ценности литературы и вдохновляет на чтение, подчеркивая, что книга — лучший подарок, объединяющий поколения.

Как подчеркнули организаторы всего 10 минут ежедневного чтения расширяет кругозор и воображение. Также такой досуг помогает сосредоточиться на своих мыслях, а чтение вслух укрепляет связь между родителями и детьми.

Интересно, что 78% родителей, которым читали в детстве, ежедневно читают своим детям (по данным НАФИ). Также популярность чтения напрямую связана с ростом ВВП — чем больше читают, тем динамичнее развиваются культура и экономика страны.

День книгодарения отмечается в России с 2016 года. За 9 лет к акции присоединились 88 регионов нашей страны, 1,7 млн книг собрано и передано в различные организации за годы акции, 130 тонн книг компания «Деловые линии» безвозмездно доставила во все субъекты РФ, а также 1,2 тыс. книжных магазинов, 5,8 тыс. библиотек, более 50 издательств поддержали День книгодарения в 2024 году

Согласно исследованию центра НАФИ, 53% россиян признались, что любят или дарить или получать книги в подарок, 77% россиян хотя бы раз дарили книгу. На 10% растет число партнеров акции год от года, на 208% вырос интерес к празднику у Россиян за последние 5 лет, по данным Вордстат.

КАК ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ?

● Подарите книгу — близким, любимым, друзьям, коллегам. Книга, подобранная специально для человека, очень личный и приятный подарок

● Дарите книги о подвиге, так как 2025 год — Год защитника Отечества в России. Самые известные книги о Великой отечественной войне, по данным НАФИ, — «А зори здесь тихие» (знают 84% россиян), «Они сражались за Родину» (81%), «Василий Теркин» (80%), «Сын полка» (78%) и «Судьба человека» (76%).

● Делайте посты с хештегом #Денькнигодарения — расскажите про любимую книгу, порекомендуйте книжный подарок

● Расскажите про День книгодарения — в соцсетях или лично близким

● Отнесите книги нуждающимся библиотекам и школам

● Оставьте прочитанную книгу в месте обмена книгами — это может быть точка буккроссинга, книжный клуб, библиотека, кафе и даже обозначенное место в подъезде для соседей

● Устраивайте книжные клубы, обсуждайте книги, советуйте друг другу книги и обменивайтесь ими — день книгодарения можно устроить в школе, на работе, в кругу семьи