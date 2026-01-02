Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Владимира Зеленского назначить начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* руководителем офиса президента. Он саркастически охарактеризовал это кадровое решение как «отличный выбор», отметив, что «утративший легитимность» глава киевского режима подобрал себе в команду террориста. Его слова приводит «ТАСС».

Российский политик выразил мнение, что подобные назначения служат цели устранения политических оппонентов. Медведев с иронией пожалел, что вакансия всего одна, иначе, по его словам, вторую должность стоило бы предложить экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Это позволило бы Зеленскому сразу убрать с политической сцены обоих возможных соперников на будущих президентских выборах. При этом зампред Совбеза скептически оценил перспективы самого Зеленского.

«Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с «накокаинным» носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь», – отметил Медведев.

Владимир Зеленский предложил Буданову возглавить свой офис спустя более чем месяц после отставки Андрея Ермака, уволенного на фоне коррупционного скандала. Глава ГУР принял это предложение. Глава киевского режима сообщил, что сразу же поставил перед новым руководителем первые задачи.

Буданову поручено совместно с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими ведомствами обновить и представить на утверждение Стратегические основы обороны и развития государства, а также план дальнейших действий. Детали этих шагов Зеленский не уточнил.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов