Отличный выбор для ведения эффективного агробизнеса

Сегодня нам удалось побеседовать с Рафагатом Зявдятовичем Алиулловым, директором ООО «Чистай-Агро», работающим в сфере агробизнеса вот уже более 33 лет, и подробнее узнать его мнение о современных реалиях аграрной отрасли, а также опыте преодоления сложностей в бизнесе с помощью современной техники.

Фото: ООО «АРТ»

— Здравствуйте, Рафагат Зявдятович! Вам, как руководителю такого крупного сельхозпредприятия, как Чистай-Агро, постоянно необходимо решать множество задач. Рынок в наше время разнообразен, а техника — лучший помощник агрария. Как Вы ориентируетесь в выборе стальных помощников для своего хозяйства?

— Почвы в нашей полосе прихотливы для агробизнеса, поэтому и обработка требует к себе особого подхода. Ключевыми критериями для меня являются производительность, мощность и, конечно, цена-качество, а также доступность расходников, запасных частей, уровень автоматизации. Потому что у аграриев «день — год кормит».

— Какую технику используете на своем сельхозпредприятии для посевных работ, вспашки, почвообработки?

— У нас задействовано 9 единиц тракторов Ростсельмаш для всех выше перечисленных работ. Сначала в 2020 году приобрели 5 тракторов серии 3000, которые нам служат и нас не подводили в страду. Как известно, техника не стоит на месте, с каждым годом совершенствуется, в этом году купили уже более новую модель, четыре трактора 2400.

— Какие преимущества у трактора Ростсельмаш серии 2000 Вы считаете значимыми?

— Безусловно, мощность и цена. В этом тяговом классе вряд ли что-то можно подобрать схожее с ним по характеристикам. А также надежность. Трактор Ростсельмаш рассчитан на работу в самых жёстких агроклиматических условиях. Насколько я знаю, при температуре от -30 до +45 °С.

Ростсельмаш 2400 большой и сильный. Он не тонет на поле, имеет большую площадь опоры и хорошие тяговые характеристики, повышенную проходимость даже в особо тяжёлых условиях работы. Надежные мосты с внешней планетарной передачей и блокировкой дифференциалов, благодаря этому тракторы выдерживают высокие нагрузки.

— Что можете сказать по техническим характеристикам трактора Ростсельмаш 2400?

— Ростсельмаш 2400 оснащён системой трёхступенчатой фильтрации топлива и подогрева топлива, что гарантирует надёжный запуск двигателя, как я уже сказал, в любую погоду.

Кроме того, гидравлическая система трактора обеспечивает высокую производительность, позволяя подключать комплексы точного высева, что особенно важно при выполнении посевных работ. У нас трактора с посевным комплексом. Есть также пневмокомпрессор, а система освещения с использованием светодиодов особенно помогает в работе в условиях недостаточной видимости или в темное время суток.

Мощность в 430 лошадиных сил, поэтому трактор подходит как для работ по ресурсосберегающим технологиям, так и для традиционного земледелия.

Фото: ООО «АРТ»

— Рекомендовали бы Вы купить трактор Ростсельмаш 2400 своим коллегам?

— Да, рекомендую. Такая техника не подведет. Запчасти всегда в наличии, обслуживаемся у официалов в ООО «АРТ» — дилере Ростсельмаш в Республике Татарстан. Трактор Ростсельмаш 2400 предполагает быстрое техническое обслуживание. При этом лёгкое и малозатратное. Суммарная наработка за сезон может составлять до 13000 га. Сами купили и не жалеем, выбор сделан правильно.

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