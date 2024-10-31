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«Отличный сезон!»: Минниханов отметил успехи команд РТ по хоккею на траве
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с успешным завершением сезона женскую и мужскую команды по хоккею на траве — «Ак Барс — Динамо» и «Динамо — Ак Барс». Фотографиями с церемонии чествования спортсменов руководитель республики поделился в своем телеграм-канале.
«Наши ребята и девчонки сильнейшие в хоккее на траве! Отличный сезон! Горурланабыз!» — заявил он.
Церемония состоялась сегодня в Казанском Кремле. Мужской клуб «Динамо — Ак Барс» по итогам этого сезона в 22-й раз стал чемпионом России и завоевал все трофеи 2024 года. Победа команды была убедительной и безоговорочной, подчеркнул Раис Татарстана.
Женская команда благодаря упорной борьбе стала чемпионом России в четвертый раз.
«На протяжении всего чемпионата команды показывали яркую и красивую игру, высочайшее мастерство, сплоченность и нацеленность на победу. Благодаря вашим достижениям можно с уверенностью сказать, что сегодня Казань является российской столицей хоккея на траве. Мы гордимся вашими победами!» — отметил во время встречи Рустам Минниханов.
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