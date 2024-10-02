Отличники смогут выиграть свыше 2 млн рублей на благоустройство 5 школ

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Скидка за пятёрку!», которая будет действовать с 1 по 28 октября во всех магазинах данной сети. Школьникам, получившим высокие оценки, предоставят скидку 20%. Она распространяется на продукцию для перекусов. Помимо этого, учащиеся поучаствуют в розыгрыше ценных призов. Активные ученики смогут побороться в соцсетях за 1 млн рублей на обустройство школы.

Как отметили в компании, «Пятёрочка» выручит каждого учащегося в новом учебном году. Торговая сеть поощряет хорошие оценки, разыгрывает подарки, а также в их магазинах всегда можно совершить полезные покупки для школы.

Так, если ученик во время проведения акции покажет на кассе дневник, где будет стоять оценка «отлично», то получит скидку 20% на круассаны, печенье, маффины и напитки от собственных торговых марок ритейлера.

Еще любой клиент может поучаствовать в еженедельном розыгрыше сертификатов на покупку одежды для детей, спорттоваров и устройств для учебы (ноутбук, планшет, принтер, умная колонка и многое другое). Для этого участнику нужно купить продукцию сети на сумму от 600 рублей с картой лояльности «Х5 Клуб» или приобрести товары партнеров. После чего следует зарегистрировать чек на сайте акции.

В рамках акции стартует и новый челлендж в соцсетях «ВКонтакте» и TikTok. Участники гарантированно получат сертификаты в Roblox или подписку в «СберОбразование». Среди самых активных участников разыграют 5 денежных призов на благоустройство школ: от 100 тысяч до 1 млн рублей (общая сумма призового фонда 2,1 млн рублей).

Чтобы участвовать в данном челлендже, нужно записать видеообзор на свой школьный рюкзак или сделать фотораскладку с его содержимым. Затем опубликовать снятый материал в личном аккаунте с хештегами #ЧтовМоёмРюкзаке и #ВШколусПятёрочкой, а после отправить публикацию в группу поддержки «Пятёрочки» во «ВКонтакте» с кодовым словом «Рюкзак».

Подробнее про условия участия, порядок проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте www.actions.5ka.ru .

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фото: «Татар-информ»