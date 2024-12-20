«Откуда у нас возник дефицит?»: почему на стройках России стало не хватать тысяч рабочих

Строительная отрасль страны столкнулась с серьезным дефицитом рабочих кадров. Эксперты полагают, что такая ситуация сложилась из-за роста объемов вводимого жилья, миграционной политики и оттока специалистов в частный бизнес. Как стройотрасль Татарстана борется с кадровым голодом – в материале «Татар-информа».





Строительная отрасль страны столкнулась с серьезным дефицитом рабочих кадров

Фото: © «Татар-информ»

«Никто в мире такого не делал»

В России, по разным оценкам, не хватает от 200 до 400 тысяч строителей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью изданию РБК. Точную цифру сказать «никто не может», потому что она зависит от дальнейшего развития экономики в стране.

Такая ситуация сложилась из-за роста объемов строительства: с 2020 года к настоящему времени они увеличились на 30%. К примеру, в 2019 году по стране было сдано 82 млн квадратных метров жилья, а в 2023-м уже 110,4 миллиона.

«Откуда у нас возник дефицит? С 2020 года мы выросли в объемах строительства на 30% — никто в мире такого не делал. То есть у нас рост объемов стройки был не пропорционален к повышению производительности, поэтому и объективно сложился дефицит кадров. Он у нас сейчас сохраняется», – объяснил Хуснуллин.

В строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работает около 11 млн человек. По мнению вице-премьера, на фоне всей этой массы 200-400 тыс. человек не критичные цифры. Однако в ряде направлений нехватка кадров стоит остро. Тем не менее в скором времени недостаток рабочей силы станет менее ощутим из-за уменьшения ввода нового жилья.

«Хотя это плохо», – заключил Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин: «Откуда у нас возник дефицит? С 2020 года мы выросли в объемах строительства на 30%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане за год численность строителей сократилась на 9,2%

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин на недавней встрече с журналистами сказал, что к концу 2024 года в республике планируют ввести 3,45 млн квадратных метров жилья, тем самым перевыполнив план.

«Мы не можем вводить меньше объемов прошлого года, тогда было 3,436 млн «квадратов». В этом году 3,45 млн «квадратов» планируем. Эту планку мы выдержим, даю слово. Все эти показатели будут выполнены», — заявил Айзатуллин.

По объему вводу жилья Татарстан занимает пятое место в России после Московской области, Краснодарского края, Москвы.

Вместе с тем министр также отметил дефицит строителей в отрасли.

«Если за 10 месяцев 2023 года среднемесячная заработная плата составляла 51 тысячу рублей, то за аналогичный период 2024-го она выросла до 63 тысяч рублей, то есть произошел прирост на 27,5 процента. При этом уменьшилась среднесписочная численность работников. На октябрь прошлого года было 93 тысячи человек, в этом году – 86 тысяч. Произошло снижение на 9,26%», – сообщил Марат Айзатуллин.

Дефицит строителей в отрасли в Татарстане обсуждали и ранее. Еще в августе глава профильного ведомства заявлял, что немалую роль в этом сыграла ситуация с миграционной политикой.

«Сыграли роль разные факторы: в порядок свою работу миграционная служба – часть работников из Средней Азии не смогли приехать к нам, так как не оформили правильно документы, кого-то депортировали, а кто-то ушел в частный бизнес», – пояснял глава ведомства.

Марат Айзатуллин сказал, что к концу 2024 года в республике планируют ввести 3,45 млн квадратных метров жилья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уровень зарплаты в стройотрасли за год увеличился почти на 30%

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter подтвердили «Татар-информу», что в Татарстане в этом году спрос на строителей вырос.

«За 11,5 месяца 2024 года в Татарстане было опубликовано 50,5 тыс. вакансий в области «Строительство, недвижимость», что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На одну вакансию в среднем приходится 3,4 резюме (норма 4), что говорит о нехватке кадров в этой отрасли», – рассказала информагентству директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Уровень предлагаемой заработной платы за 11,5 месяца, по данным платформы, составил 88 тыс. рублей. За год он увеличился на 29%.

Недостаток квалифицированных рабочих в стройотрасли отмечается также в исследовании Росстата. Там проанализировали деловую активность в строительстве за IV квартал этого года. 32% опрошенных руководителей российских стройкомпаний в числе ключевых факторов, которые ограничивают производственную деятельность, назвали проблему с кадрами.

Для решения проблемы должны объединиться государство, бизнес и образовательные учреждения

Строительная отрасль один из ключевых секторов экономики страны. От ее состояния зависит не только развитие городов и инфраструктуры, но и уровень жизни населения, отметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» коммерческий директор «Суварстроит» Марсель Абдулхаев.

«Проблема нехватки кадров в строительной отрасли действительно серьезна и требует незамедлительных действий со стороны государства, бизнеса и образовательных учреждений. Только совместными усилиями можно обеспечить устойчивое развитие отрасли и удовлетворение потребностей общества в качественных строительных услугах», – сказал собеседник информагентства.

Среди главных причин нехватки рабочих рук эксперт назвал демографическую ситуацию: низкий уровень рождаемости, старение населения. Это и приводит к сокращению числа молодых специалистов, готовых работать в строительстве.

«Для решения проблемы нехватки кадров необходимо принимать комплексные меры. Нужно развивать систему профессионального образования и повышать привлекательность строительных профессий среди молодежи. Это может включать создание новых учебных программ, повышение стипендий студентам строительных специальностей и организацию стажировок на крупных строительных объектах. Строительные компании должны активно вкладываться в своих сотрудников, предоставляя им возможность повышения квалификации и получения новых навыков. Это позволит удерживать опытных специалистов и привлекать новые кадры», – заключил коммерческий директор «Суварстроит».

Эксперты подтверждают, что проблема в том числе вызвана оттоком мигрантов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Государство должно возрождать престиж рабочих профессий»

Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров отметил, что одна из причин нехватки специалистов – рост экономики в стране. Кроме того, появились новые виды деятельности, более привлекательные для молодежи: курьеры, блогеры и другие.

«Молодежь в большей степени выбирает профессии, не связанные с производством, строительством, где реально надо сначала отучиться и только потом работать. Предприятия соревнуются за кадры, происходит гонка заработных плат. И еще одна причина – демографический провал. Если посмотреть от 20 до 30 лет, там действительно и в мужском населении, и в женском нехватка», – уточнил он.

Башаров также подтвердил, что проблема в том числе вызвана оттоком мигрантов. Чтобы отрасль полностью адаптировалась к изменениям, потребуется определенное время. На данном этапе без них потребности экономики обеспечить будет очень сложно, тем более по высококвалифицированным специалистам.

«Наконец, поворот произошел в части расширения бюджетных мест в средних специальных учебных заведениях, но еще должна быть общегосударственная политика в этом плане, с моей точки зрения. Важно это для того, чтобы престиж рабочих профессий возрождать», – отметил собеседник информагентства.

Он также подчеркнул, что стройка всегда была дефицитной по кадрам. Особенно остро необходимы отделочники и монтажники. «Сварщики – это вообще одна из самых востребованных профессий», – считает Башаров.

Готового рецепта, чтобы повысить спрос на рабочие профессии, нет, считает эксперт. Необходима целевая программа для всего государства, в которую должны войти меры для предприятий, экономики, подготовка кадров.