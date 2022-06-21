Откуда появились сковородки: КидСпейс и KUKMARA знакомят детей с историей литой посуды

Ну а ваш ребенок задумывался о том, откуда появились кастрюли и сковородки? Навряд ли придет эта мысль современным детям... Если только это не жители детского города КидСпейс!

Да, вот уже больше двух лет в известном городе профессий юные мастера познают тонкости создания литой алюминиевой посуды на заводе KUKMARA в миниатюре. Здесь юные заводчане узнают, из чего производят лучшую посуду, какой путь проходит металл от карьера до нашей кухни; изготовят свою посуду, упакуют ее и отправят в магазин.

Свое начало Кукморский завод металлопосуды берет с 1743 года, когда он еще был медеплавильным и был основан купцом и заводчиком Семеном Еремеевым-Иноземцевым. В 1950 году здесь открылось производство алюминиевой посуды и чуть позже завод получил свое название — «Кукморский завод металлопосуды». Сегодня ТМ KUKMARA известна во всей России, в странах ближнего и дальнего зарубежья как производитель литой алюминиевой посуды, посуды с антипригарным покрытием, товаров для туризма и отдыха, хлебных форм.

На сегодняшний день KUKMARA сочетает в себе лучшие традиции старины и новшества современности, передовое качество и надежность, проверенные временем.

За весь период сотрудничества КидСпейс и Кукморский завод металлопосуды познакомили с производством качественной алюминиевой посуды более 140 тыс. человек. В КидСпейс юные работники завода «собрали» 8429 сковородок, потратили 16 858 квадратных метров картона на упаковку, отправили на переработку 28 тонн алюминия.

Сегодня Кукморский завод металлопосуды — предприятие с богатой историей и крепкими традициями — празднует свой день рождения! Долгие годы успеха и процветания — это очень логично для предприятия неизменно высокого уровня. И смена растет достойная, в этом тоже нет сомнений.