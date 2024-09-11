Открывая Литературный БРИКС, мэр Казани пожелал форуму стать ежегодным

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

В Казанской ратуше стартовал Литературный форум БРИКС. Участие в нем принимают писатели, переводчики, журналисты, издатели, критики, литературоведы и другие эксперты из восьми стран — Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ, Ирана, Узбекистана, Азербайджана и, конечно, России.

Открывая форум, мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что один из главных объединяющих разные народы и страны факторов — многообразие проектов в области культуры.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

«Мы следуем заветам Толстого, Аксенова, Тукая, чье творчество связано с нашим городом. Наши библиотеки — кладези богатейшего наследия. Казань в этом году принимала Библиотечный форум как самый читающий регион России. В июне была создана Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Формируется библиотека ассоциации, и я благодарен каждому, кто откликнулся и привез книги на языках своих стран для нашего общего фонда. Надеюсь, Литературный форум БРИКС станет ежегодным и позволит еще сильнее сблизиться нашим народам и странам. Вдохновения и творческих открытий вам!» — сказал Метшин.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, взяв слово после мэра столицы региона, подчеркнула, что республика имеет глубокие литературные и книжные традиции. В прошлом году, напомнила министр, отмечалось 790 лет с момента создания поэмы Кул Гали «Кысса-и Йусуф», а в 1803 году именно в Казани был издан первый печатный Коран.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

«Мы убеждены в том, что наша культурное достояние — это реальный ресурс развития нашей земли. Должно быть слово, должно быть осмысление слова, должно быть его активное продвижение в широких слоях населения. То внимание, которое уделяется развитию библиотек в России, беспрецедентно для всего мира. Библиотеки — это площадки, где организован качественный социокультурный диалог», — добавила Аюпова.

Представители стран — участниц Литературного форума БРИКС поочередно высказались о роли литературы и писателей в мировой культуре в условиях меняющегося миропорядка. Некоторые из них не без усилий, но с усердием произнесли речи на русском языке, отдав таким образом дань уважения принимающей стороне.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Предполагается, что самым очевидным результатом работы Литературного форума БРИКС станет увеличение числа переводов книг на языки стран-участниц.

В программу форума входят круглый стол, встречи с писателями, дискуссии, выставка книг. Мероприятия бесплатны для посетителей, однако необходима предварительная регистрация.