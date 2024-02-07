«Открываешь посылку, домом пахнет»: из Нижнекамска на СВО отправили 3 тонны гумпомощи

Фото: Надежда Багаутдинова

Очередную партию гуманитарного груза отправили из Нижнекамска на передовую. До адресатов его доставит конвой — в него вошли волонтеры группы «Гуманитарка Татарстана», казаки и представители военного братства.

Окопные свечи привезли из поселка Трудовой. Привозят их оттуда в нижнекамский пункт сбора гуманитарной помощи уже не первый раз. Там организовано свое минипроизводство.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Желающие приходят, мы собираемся каждую неделю. Парафин сами сначала покупали. Потом жители Нижнекамска и группа „Гуманитарка Татарстан“ помогают. Вот сейчас привезли готовые свечи. И берем парафин», — говорит жительница п. Трудовой Ольга Аксенова.

Помимо свечей, на передовую отправят печки, теплую одежду, продукты, лекарства.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Набрали много гуманитарного груза, по трем направлениям пойдет, а также в госпиталя. Мы сегодня будем отправлять печки, которые сделали в колледже в Камских Полянах», — говорит активистка, председатель СТОС Лариса Орлова.

Все тщательно упаковано в коробки. И уже совсем скоро посылки будут доставлены адресатам.

«<...> Там все наши ребята, мобилизованные. Привозим помощь, все, что необходимо», — отметил Александр Груздев, атаман станицы «Челны».

Фото: Надежда Багаутдинова

Всего было собрано три тонны груза.

«Когда приезжаешь, ребята с открытой душой встречают. Говорят: „Мы открываем посылки, там пахнет домом“. Особенно когда берут письма, они плачут. Когда тяжело, мы, говорит, читаем», — поделился казак Алексей Синякин.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону