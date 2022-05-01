Открываем сезон: что взять с собой на дачу
Снова приближается дачный сезон, а значит пришло время сесть и подумать, что нужно взять с собой. Ведь дача — это не только томные грезы о шашлыках, но и куча работы для подготовки к сезону. Специально для вас редакция «Татар-информ» подготовила список, который поможет вам быть во всеоружии на дачном участке.
Что взять из одежды. Подсказка — бикини откладываем в сторону
Сразу хочется взять с собой купальники и шлепки, чтобы отвыкшее за зиму от витамина D тело понежилось на солнышке. Но остудите пыл. Май месяц, он вам не июнь! Так и до простудных соплей недалеко.
Не стоит брать с собой и модные шорты, и вон те беленькие кроссовки, которые вам так нравятся. Поверьте, соседям на даче все равно. Оценки за внешний они ставить не будут. Все-таки вы едете не на программу «Модный приговор», а за город. И белые кроссовки рискуют стать неопределенного серого цвета, а покусанные комарами ляжки из-за коротких шорт настроения вам не добавят.
Послушайте лучше советы бывалых дачников. Поверьте, так оно будет лучше. А вот, собственно говоря, что более опытные огородные десантники советуют взять:
- Резиновые сапоги. Снег, скорее всего, еще только сошел, и на дачном участке вас может ожидать грязь. Просто ботинки или кроссовки тут не подойдут.
- Куртка с капюшоном и головной убор. Возьмите с собой кепку или вязаную шапку в зависимости от погоды.
- Одежда, которую не жалко будет испачкать при работе на участке или в доме. Она должна быть комфортной и теплой.
Кроме того, не забудьте про подушки, одеяла и постельное белье. Спать на жестком матрасе без всего — то еще удовольствие.
Для неизбежного — уборки дачного дома
Прежде чем наслаждаться дачным отдыхом, придется сначала попотеть с уборкой. Да не простой, а самой что ни на есть генеральной. Привлеките к ней все семейство, чтобы не батрачить одному, и включите веселую музыку. Так уборка пройдет веселее.
Помните, что в доме могли похозяйничать грызуны, поэтому будьте осторожны при уборке — наденьте респиратор.
Минимальный список инвентаря для уборки:
- Салфетки из микрофибры — несколько видов.
- Дезинфицирующий состав — что-то, содержащее хлорку подойдет.
- Средство для мытья окон и сгон для стекла.
- Резиновые перчатки, респиратор.
- Метла, швабра, ведро и побольше тряпичной ветоши.
- Универсальное чистящее средство.
Для бани и прочей гигиены
Отмыли дом, не забываем про себя. Ах, баня! Как много в этом слове! Как же приятно лечь на полок и пропарить уставшие от работы на даче косточки. А этот волшебный ритуал с веником?! Кажется, что вместе с ударами березовыми или дубовыми веточками и запредельной температурой порой не только все хвори выходят, но и душа чуток выглядывает и просится на волю.
Чтобы банный отдых удался, не забудьте:
- Шампунь, мыло, фен.
- Полотенце.
- Веники, тазики.
Ну и для прочей гигиены и вашего удобства возьмите:
- Туалетную бумагу. Тут все дружно вспоминаем про прелести дачного туалета и тяжко вздыхаем. Главное — не уронить телефон в ароматную бездну. Если вы натура нежная, это станет его последним пристанищем.
- Спрей от комаров и фумигатор. Ну а куда деваться от этих кровососов? Уж лучше быть во всеоружии, чтобы не проиграть войну с противно пищащими мелкими тварями.
- Солнцезащитный крем. Даже если на улице не солнечно. Помним про предостережения дерматологов.
- Зубную щетку и пасту. Без них никуда.
- Фонарик. С электричеством на даче бывают проблемы. Опять же уронить фонарик в туалет, если там нет лампочки, менее обидно, чем заморский телефон с рисунком яблочка.
Облагораживаем участок
А вы думали в сказку попали? Нет, вы попали на дачу! Тут вам не курорт. И вообще, солнце еще высоко, так что хватайтесь за мотыгу…, кхм…, грабли и вперед!
Весенние работы на участке всегда начинаются с уборки, поэтому не забудьте взять грабли и метлы. Если мусора много, и вы не хотите таскать по ветке в руках, вам понадобится садовая тачка.
Для ухода за деревьями нужно взять: сучкорез, топор, садовые ножницы, секаторы.
Для посадки: лопаты, тяпки, ведро или лейку, удобрения, саженцы, семена и рассаду, опрыскиватель, перчатки для работы.
Все записали? Молодцы, садитесь, «пять».
Что взять из продуктов
Увы, в садоводствах супермаркетов еще не строят. А организм, измученный работой, требует активного пропитания. Если не хотите добывать еду в стиле Робинзона Крузо, запаситесь провиантом заранее.
Продукты выбирайте нескоропортящиеся. Примерный список того, что можно взять:
- тушенку, рыбные консервы;
- крупы и каши (гречка, рис, овсянка, манка, перловка);
- макароны;
- муку;
- подсолнечное масло;
- чай и кофе;
- сахар и соль;
- сгущенку;
- печенье, пряники, конфеты;
- овощи: картошка, морковь, лук;
- орехи, сухофрукты;
- бутилированная вода;
- специи, кетчуп, майонез;
- мясо для шашлыка;
- сосиски, сардельки;
- хлеб;
- яйца — можно взять вареные на перекус и десяток сырых яиц на последующие посещения.
Не забываем про посуду: ложки, вилки, тарелки, чашки, кастрюля, сковородка и прочее. А также моющее средство для посуды и губки.
Если собираетесь делать шашлык (а вы, конечно, собираетесь, иначе для чего вот этот вот все!), понадобятся спички, уголь, средство для розжига, веер для раздува огня и мангал.
Собираем аптечку
Конечно, хочется, чтобы лекарства не понадобились, но на всякий случай они всегда должны быть под рукой. Примерный список для дачной аптечки:
- Дезинфицирующие препараты.
- Средства от отравления (активированный уголь).
- Средства от укусов, ожогов.
- Бинт, вата, лейкопластырь.
- Антигистаминные средства от аллергии.
- Градусник, жаропонижающее.
- Тонометр и таблетки от давления.
- Согревающая мазь, если вдруг после работы на даче прихватит поясницу.
- Индивидуальные лекарства.
И самое главное
В первую поездку нужно взять много вещей, но самое главное — не забыть привезти хорошее настроение. Работы на даче много. Не пытайтесь сразу объять необъятное. Делайте перерывы, работайте с наслаждением и не забывайте про полноценный отдых. Желаем всем удачного дачного сезона!
Анастасия Поморова
Фото на анонсе: pixabay.com