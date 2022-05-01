Открываем сезон: что взять с собой на дачу

Снова приближается дачный сезон, а значит пришло время сесть и подумать, что нужно взять с собой. Ведь дача — это не только томные грезы о шашлыках, но и куча работы для подготовки к сезону. Специально для вас редакция «Татар-информ» подготовила список, который поможет вам быть во всеоружии на дачном участке.

Что взять из одежды. Подсказка — бикини откладываем в сторону

Сразу хочется взять с собой купальники и шлепки, чтобы отвыкшее за зиму от витамина D тело понежилось на солнышке. Но остудите пыл. Май месяц, он вам не июнь! Так и до простудных соплей недалеко.

Желательно взять с собой куртку с капюшоном и головной убор Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не стоит брать с собой и модные шорты, и вон те беленькие кроссовки, которые вам так нравятся. Поверьте, соседям на даче все равно. Оценки за внешний они ставить не будут. Все-таки вы едете не на программу «Модный приговор», а за город. И белые кроссовки рискуют стать неопределенного серого цвета, а покусанные комарами ляжки из-за коротких шорт настроения вам не добавят.

Послушайте лучше советы бывалых дачников. Поверьте, так оно будет лучше. А вот, собственно говоря, что более опытные огородные десантники советуют взять:

Резиновые сапоги. Снег, скорее всего, еще только сошел, и на дачном участке вас может ожидать грязь. Просто ботинки или кроссовки тут не подойдут. Куртка с капюшоном и головной убор. Возьмите с собой кепку или вязаную шапку в зависимости от погоды. Одежда, которую не жалко будет испачкать при работе на участке или в доме. Она должна быть комфортной и теплой.



Кроме того, не забудьте про подушки, одеяла и постельное белье. Спать на жестком матрасе без всего — то еще удовольствие.

Для неизбежного — уборки дачного дома

Прежде чем наслаждаться дачным отдыхом, придется сначала попотеть с уборкой. Да не простой, а самой что ни на есть генеральной. Привлеките к ней все семейство, чтобы не батрачить одному, и включите веселую музыку. Так уборка пройдет веселее.

Прежде чем наслаждаться дачным отдыхом, придется сначала попотеть с уборкой Фото: pixabay.com

Помните, что в доме могли похозяйничать грызуны, поэтому будьте осторожны при уборке — наденьте респиратор.

Минимальный список инвентаря для уборки:

Салфетки из микрофибры — несколько видов. Дезинфицирующий состав — что-то, содержащее хлорку подойдет. Средство для мытья окон и сгон для стекла. Резиновые перчатки, респиратор. Метла, швабра, ведро и побольше тряпичной ветоши. Универсальное чистящее средство.



Для бани и прочей гигиены

Отмыли дом, не забываем про себя. Ах, баня! Как много в этом слове! Как же приятно лечь на полок и пропарить уставшие от работы на даче косточки. А этот волшебный ритуал с веником?! Кажется, что вместе с ударами березовыми или дубовыми веточками и запредельной температурой порой не только все хвори выходят, но и душа чуток выглядывает и просится на волю.

Чтобы банный отдых удался, не забудьте шампунь, мыло, фен, полотенце, веники, тазики Фото: © «Татар-информ»

Чтобы банный отдых удался, не забудьте:

Шампунь, мыло, фен. Полотенце. Веники, тазики.



Ну и для прочей гигиены и вашего удобства возьмите:

Туалетную бумагу. Тут все дружно вспоминаем про прелести дачного туалета и тяжко вздыхаем. Главное — не уронить телефон в ароматную бездну. Если вы натура нежная, это станет его последним пристанищем. Спрей от комаров и фумигатор. Ну а куда деваться от этих кровососов? Уж лучше быть во всеоружии, чтобы не проиграть войну с противно пищащими мелкими тварями. Солнцезащитный крем. Даже если на улице не солнечно. Помним про предостережения дерматологов. Зубную щетку и пасту. Без них никуда. Фонарик. С электричеством на даче бывают проблемы. Опять же уронить фонарик в туалет, если там нет лампочки, менее обидно, чем заморский телефон с рисунком яблочка.



Облагораживаем участок

Для посадки понадобятся: лопаты, тяпки, ведро или лейку, удобрения, саженцы, семена и рассаду, опрыскиватель, перчатки для работы. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А вы думали в сказку попали? Нет, вы попали на дачу! Тут вам не курорт. И вообще, солнце еще высоко, так что хватайтесь за мотыгу…, кхм…, грабли и вперед!

Весенние работы на участке всегда начинаются с уборки, поэтому не забудьте взять грабли и метлы. Если мусора много, и вы не хотите таскать по ветке в руках, вам понадобится садовая тачка.

Для ухода за деревьями нужно взять: сучкорез, топор, садовые ножницы, секаторы.

Для посадки: лопаты, тяпки, ведро или лейку, удобрения, саженцы, семена и рассаду, опрыскиватель, перчатки для работы.

Все записали? Молодцы, садитесь, «пять».

Что взять из продуктов

Увы, в садоводствах супермаркетов еще не строят. А организм, измученный работой, требует активного пропитания. Если не хотите добывать еду в стиле Робинзона Крузо, запаситесь провиантом заранее.

Продукты с собой на дачу лучше взять нескоропортящиеся Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продукты выбирайте нескоропортящиеся. Примерный список того, что можно взять:

тушенку, рыбные консервы;

крупы и каши (гречка, рис, овсянка, манка, перловка);

макароны;

муку;

подсолнечное масло;

чай и кофе;

сахар и соль;

сгущенку;

печенье, пряники, конфеты;

овощи: картошка, морковь, лук;

орехи, сухофрукты;

бутилированная вода;

специи, кетчуп, майонез;

мясо для шашлыка;

сосиски, сардельки;

хлеб;

яйца — можно взять вареные на перекус и десяток сырых яиц на последующие посещения.



Не забываем про посуду: ложки, вилки, тарелки, чашки, кастрюля, сковородка и прочее. А также моющее средство для посуды и губки.

Если собираетесь делать шашлык понадобятся спички, уголь, средство для розжига, веер для раздува огня и мангал Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Если собираетесь делать шашлык (а вы, конечно, собираетесь, иначе для чего вот этот вот все!), понадобятся спички, уголь, средство для розжига, веер для раздува огня и мангал.

Собираем аптечку

Конечно, хочется, чтобы лекарства не понадобились, но на всякий случай они всегда должны быть под рукой. Примерный список для дачной аптечки:

Дезинфицирующие препараты. Средства от отравления (активированный уголь). Средства от укусов, ожогов. Бинт, вата, лейкопластырь. Антигистаминные средства от аллергии. Градусник, жаропонижающее. Тонометр и таблетки от давления. Согревающая мазь, если вдруг после работы на даче прихватит поясницу. Индивидуальные лекарства.



И самое главное

В первую поездку нужно взять много вещей, но самое главное — не забыть привезти хорошее настроение. Работы на даче много. Не пытайтесь сразу объять необъятное. Делайте перерывы, работайте с наслаждением и не забывайте про полноценный отдых. Желаем всем удачного дачного сезона!

Анастасия Поморова

Фото на анонсе: pixabay.com