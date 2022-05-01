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Путешествия и туризм
1 мая 2022  17:00

Открываем сезон: что взять с собой на дачу

Снова приближается дачный сезон, а значит пришло время сесть и подумать, что нужно взять с собой. Ведь дача — это не только томные грезы о шашлыках, но и куча работы для подготовки к сезону.  Специально для вас редакция «Татар-информ» подготовила список, который поможет вам быть во всеоружии на дачном участке. 

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Что взять из одежды. Подсказка — бикини откладываем в сторону

Сразу хочется взять с собой купальники и шлепки, чтобы отвыкшее за зиму от витамина D тело понежилось на солнышке. Но остудите пыл. Май месяц, он вам не июнь! Так и до простудных соплей недалеко. 

Желательно взять с собой куртку с капюшоном и головной убор

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не стоит брать с собой и модные шорты, и вон те беленькие кроссовки, которые вам так нравятся. Поверьте, соседям на даче все равно. Оценки за внешний они ставить не будут. Все-таки вы едете не на программу «Модный приговор», а за город. И белые кроссовки рискуют стать неопределенного серого цвета, а покусанные комарами ляжки из-за коротких шорт настроения вам не добавят. 

Послушайте лучше советы бывалых дачников. Поверьте, так оно будет лучше. А вот, собственно говоря, что более опытные огородные десантники советуют взять:

  1. Резиновые сапоги. Снег, скорее всего, еще только сошел, и на дачном участке вас может ожидать грязь. Просто ботинки или кроссовки тут не подойдут. 
  2. Куртка с капюшоном и головной убор. Возьмите с собой кепку или вязаную шапку в зависимости от погоды. 
  3. Одежда, которую не жалко будет испачкать при работе на участке или в доме. Она должна быть комфортной и теплой. 
     

Кроме того, не забудьте про подушки, одеяла и постельное белье. Спать на жестком матрасе без всего — то еще удовольствие.  

Для неизбежного — уборки дачного дома

Прежде чем наслаждаться дачным отдыхом, придется сначала попотеть с уборкой. Да не простой, а самой что ни на есть генеральной. Привлеките к ней все семейство, чтобы не батрачить одному, и включите веселую музыку. Так уборка пройдет веселее. 

Прежде чем наслаждаться дачным отдыхом, придется сначала попотеть с уборкой

Фото: pixabay.com

Помните, что в доме могли похозяйничать грызуны, поэтому будьте осторожны при уборке — наденьте респиратор. 

Минимальный список инвентаря для уборки:

  1. Салфетки из микрофибры — несколько видов. 
  2. Дезинфицирующий состав — что-то, содержащее хлорку подойдет. 
  3. Средство для мытья окон и сгон для стекла. 
  4. Резиновые перчатки, респиратор. 
  5. Метла, швабра, ведро и побольше тряпичной ветоши. 
  6. Универсальное чистящее средство. 
     

Для бани и прочей гигиены

Отмыли дом, не забываем про себя. Ах, баня! Как много в этом слове! Как же приятно лечь на полок и пропарить уставшие от работы на даче косточки. А этот волшебный ритуал с веником?! Кажется, что вместе с ударами березовыми или дубовыми веточками и запредельной температурой порой не только все хвори выходят, но и душа чуток выглядывает и просится на волю. 

Чтобы банный отдых удался, не забудьте шампунь, мыло, фен, полотенце, веники, тазики

Фото: © «Татар-информ»

Чтобы банный отдых удался, не забудьте:

  1. Шампунь, мыло, фен. 
  2. Полотенце. 
  3. Веники, тазики.
     

Ну и для прочей гигиены и вашего удобства возьмите: 

  1. Туалетную бумагу. Тут все дружно вспоминаем про прелести дачного туалета и тяжко вздыхаем. Главное — не уронить телефон в ароматную бездну. Если вы натура нежная, это станет его последним пристанищем. 
  2. Спрей от комаров и фумигатор. Ну а куда деваться от этих кровососов? Уж лучше быть во всеоружии, чтобы не проиграть войну с противно пищащими мелкими тварями. 
  3. Солнцезащитный крем. Даже если на улице не солнечно. Помним про предостережения дерматологов.  
  4. Зубную щетку и пасту. Без них никуда. 
  5. Фонарик. С электричеством на даче бывают проблемы. Опять же уронить фонарик в туалет, если там нет лампочки, менее обидно, чем заморский телефон с рисунком яблочка. 
     

Облагораживаем участок

Для посадки понадобятся: лопаты, тяпки, ведро или лейку, удобрения, саженцы, семена и рассаду, опрыскиватель, перчатки для работы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А вы думали в сказку попали? Нет, вы попали на дачу! Тут вам не курорт. И вообще, солнце еще высоко, так что хватайтесь за мотыгу…, кхм…, грабли и вперед!  

Весенние работы на участке всегда начинаются с уборки, поэтому не забудьте взять грабли и метлы. Если мусора много, и вы не хотите таскать по ветке в руках, вам понадобится садовая тачка. 

Для ухода за деревьями нужно взять: сучкорез, топор, садовые ножницы, секаторы. 

Для посадки: лопаты, тяпки, ведро или лейку, удобрения, саженцы, семена и рассаду, опрыскиватель, перчатки для работы.

Все записали? Молодцы, садитесь, «пять». 

Что взять из продуктов

Увы, в садоводствах супермаркетов еще не строят. А организм, измученный работой, требует активного пропитания. Если не хотите добывать еду в стиле Робинзона Крузо, запаситесь провиантом заранее. 

Продукты с собой на дачу лучше взять нескоропортящиеся

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продукты выбирайте нескоропортящиеся. Примерный список того, что можно взять: 

  • тушенку, рыбные консервы;
  • крупы и каши (гречка, рис, овсянка, манка, перловка);
  • макароны;
  • муку;
  • подсолнечное масло;
  • чай и кофе;
  • сахар и соль;
  • сгущенку;
  • печенье, пряники, конфеты;
  • овощи: картошка, морковь, лук;
  • орехи, сухофрукты;
  • бутилированная вода;
  • специи, кетчуп, майонез;
  • мясо для шашлыка;
  • сосиски, сардельки;
  • хлеб;
  • яйца — можно взять вареные на перекус и десяток сырых яиц на последующие посещения.
     

Не забываем про посуду: ложки, вилки, тарелки, чашки, кастрюля, сковородка и прочее. А также моющее средство для посуды и губки. 

Если собираетесь делать шашлык понадобятся спички, уголь, средство для розжига, веер для раздува огня и мангал

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Если собираетесь делать шашлык (а вы, конечно, собираетесь, иначе для чего вот этот вот все!), понадобятся спички, уголь, средство для розжига, веер для раздува огня и мангал. 

Собираем аптечку

Конечно, хочется, чтобы лекарства не понадобились, но на всякий случай они всегда должны быть под рукой. Примерный список для дачной аптечки:

  1. Дезинфицирующие препараты.
  2. Средства от отравления (активированный уголь).
  3. Средства от укусов, ожогов.
  4. Бинт, вата, лейкопластырь.
  5. Антигистаминные средства от аллергии.
  6. Градусник, жаропонижающее.
  7. Тонометр и таблетки от давления.
  8. Согревающая мазь, если вдруг после работы на даче прихватит поясницу.
  9. Индивидуальные лекарства.
     

И самое главное

В первую поездку нужно взять много вещей, но самое главное — не забыть привезти хорошее настроение. Работы на даче много. Не пытайтесь сразу объять необъятное. Делайте перерывы, работайте с наслаждением и не забывайте про полноценный отдых. Желаем всем удачного дачного сезона!

Анастасия Поморова

Фото на анонсе: pixabay.com

#дачный сезон
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