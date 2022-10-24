Открыв выставку «С Востока свет», Минтимер Шаймиев получил в дар набор юного пленэриста

Первый Президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев стал первым посетителем масштабной выставки «С Востока свет» в новом выставочном зале отреставрированного здания Присутственных мест Казанского Кремля. Здесь собраны 150 созданных за короткое время пленэра с 3 по 18 августа произведений искусства – причем не только живописных и графических картин, но и скульптура, работы в жанре декоративно-прикладного искусства.

Экскурсию по залам проекта, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, провела для Минтимера Шаймиева куратор выставки, ректор Казанского института истории и дизайна, доцент КФУ Эльмира Ахметшина.

До Казани выставка «С Востока свет» была показана в Чебоксарах (Чувашия), Симферополе (Крым) и в Болгарах, где участников пленэра навестил Минтимер Шаймиев, пообщавшись с каждым художником-участником.

«В Болгарах, где мы с вами встретились, художники шикарно провели время, посмотрели оперу „Кара пулат“. И, как они сами говорят, получили мощный заряд энергии от просмотра этой оперы — она буквально открыла для них новый мир. Например, помните, наш художник Магомед (Даудов), дагестанский художник, после оперы „Кара пулат“ за одну ночь нарисовал одноименную картину», — обратила внимание Эльмира Ахметшина.

Работа графическая, на выставке она представлена по соседству ещё с двумя этой серии – «Память земли» и «Молитва».

Ещё на одной картине изображён с нотным листом молодый и популярный сейчас композитор Эльмир Низамов, написавший и музыку к опере «Черная палата». Автор этого портрета – Александра Кравченко, на картине она прописала оригинальный нотный лист композитора, работающего над оперой. Несколько художников из Крыма были впечатлены озером Кабан в Казани и написали его виды. Пленэр, к слову, проходил и в Казани, и в Болгарах, а также в Чебоксарах, Билярске, Шыгырдане. География художников-участников широка, а их творческий опыт настолько разнообразен, что среди них есть не только академики, члены-корреспонденты Российской академии художеств, народные и заслуженные художники из российских столиц, областей и республик, но и мастера, специализирующихся в написании икон, а в проекте «С Востока свет» погрузившиеся в тему ислама.

«Хороший зал», — отметил Шаймиев состояние здания после ремонта и оформление выставочного пространства, а саму выставку он назвал божим даром.

Минтимеру Шаймиеву подарили картину «Белая мечеть» одного из участников пленэра, московского художника Андрея Архипова, а также символически — набор юного пленэриста.

«Я думаю, следующий пленэр вы будете писать вместе с нами», — намекнула на продолжение проекта Эльмира Ахметшина.

Увидеть выставку «С Востока свет» можно в Присутственных местах Казанского Кремля до 10 ноября.