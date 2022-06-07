Открытый урок для желающих бесплатно заниматься верховой ездой пройдет в Казани

Бесплатный открытый урок для всех желающих заниматься верховой ездой пройдет в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе республиканского Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост».

Посетить открытый урок и научиться ездить верхом смогут все желающие старше 14 лет и до 35 лет. Обучение пройдет 8 июня в Центре верховой езды «Белый всадник». Участникам проведут лекции об уходе за лошадьми, о правилах верховой езды, а также покажут им различные трюки.

Занятия направлены на поддержку детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Подобные мероприятия центр верховой езды «Белый всадник» проводит не впервые. Каждый год сотрудники центра организовывают для школьников и студентов военно-исторические реконструкции. На занятиях ребятам рассказывают военную историю страны и показывают азы верховой езды.

Также центр занимается подготовкой походов для профессиональных наездников.