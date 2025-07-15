Открытый шахматный турнир прошел в Татарстане при поддержке «Единой России»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся открытый шахматный турнир в рамках регионального этапа Всероссийского спортивного марафона «Сила России». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Друг с другом состязалиь активисты шахматного клуба Сергея Карякина, представители партнерских некоммерческих организаций, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья и просто любители шахмат.

Попробовать свои силы мог каждый – независимо от уровня подготовки. Это, по мысли организаторов, сделало мероприятие по-настоящему инклюзивным и подарило участникам «возможность не только проверить себя, но и получить новые впечатления, заряд мотивации и поддержку».

Соревнования проводились по системе в семь туров с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам. Контроль времени составлял 10 минут каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход. По итогам турнира места распределялись по наибольшему количеству набранных очков. Победители и призеры оказались отмечены грамотами.

Судьей стал преподаватель шахматной школы № 1 Сергей Трифонов. Он заметил, что, несмотря на разные стартовые уровни подготовки, участники показали достойную игру и настоящую волю к победе. «Сегодня на турнире царила настоящая спортивная атмосфера. Каждый приехал выложиться полностью, показать, на что способен. И это заслуживает уважения – ведь шахматы развивают не только ум, но и характер», – подчеркнул он.

Турнир в Татарстане организовали активисты и сторонники «Единой России» совместно с общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

«Сегодня мы снова убедились, что спорт объединяет людей, даёт им новые горизонты и цели. Именно такие турниры помогают укрепить дух сообщества, учат взаимовыручке и поддержке», – сказал руководитель Штаба общественной поддержки «ЕР» в РТ Камиль Садриев.

На площадке штаба с февраля прошлого, 2024 года тработает шахматный клуб Сергея Карякина, где регулярно проходят занятия и турниры для всех желающих. Информацию можно уточнить в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Шахматный турнир в рамках спортивного марафона «Сила России» проводится по всей стране третий год подряд, и это всегда праздник интеллекта, воли и спортивного духа. Каждая партия – не просто соревнование, а маленькое сражение умов, где важны и холодный расчет, и творческое вдохновение. Благодарим всех участников и рассчитываем на яркий финал с великим чемпионом Сергеем Карякиным», – заявила председатель регионального совета сторонников «Единой России», глава Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Марафон «Сила России» реализуется по инициативе сторонников «Единой России» в рамках выполнения раздела народной программы «Гражданская солидарность и молодёжная политика». Он продлится до 3 сентября, дня окончания Второй мировой войны. Все желающие смогут бесплатно заниматься спортом под руководством известных российских тренеров и спортсменов. Особое внимание уделяется участию людей с ограниченными возможностями здоровья. Регистрация доступна на сайте проекта.