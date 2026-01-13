Открытые площадки празднования Нового года в Казани посетили 55 тыс. человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В новогоднюю ночь открытые площадки у центра семьи Казан и в парке Чёрное озеро посетили 55 тыс. человек. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам Азат Абзалов.

«В новогоднюю ночь площадку у центра семьи Казан посетили 30 тыс. человек, каток на Черном озере – 25 тыс. человек. В новогодний период были проведены почти все запланированные мероприятия, за исключением времени, когда был объявлен план "Буран"», – рассказал он.

По его словам, самыми популярными площадками в новогодние праздники у казанцев стали центр семьи Казан, Казанский Кремль, парк Черное озеро, бульвар на улице Серова и детский парк «Елмай».