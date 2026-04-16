«Открытые мастерские» представили новых резидентов и обновленную программу

фото предоставлено "Открытыми мастерскими"

Проект «Открытые мастерские», созданный компанией «Татнефть» и петербургским бюро «НОВЬ» в Альметьевске, объявил состав резидентов третьего сезона. В него вошли одно арт-комьюнити и два художника, которые получат поддержку в реализации своих творческих проектов.

В числе резидентов – супруги Анелия Шарифуллина и Ильнур Нураев, создающие ковры ручной работы, художник Женек, чья практика выросла из граффити и стрит-арта, а также художница Вика Солдатова, работающая с керамикой, живописью и текстилем.

Новые резиденты будут работать в мастерских до конца 2026 года. Для них подготовят индивидуальные карьерные треки и организуют консультации с опытными кураторами.

«В третьем сезоне «Открытые мастерские» переходят к обновленному формату работы. На постоянной основе будут работать два художника-резидента и арт-комьюнити, а также реализованы масштабные долгосрочные лаборатории с привлечением 45 резидентов на срок до четырех месяцев», – отметила куратор проекта Анастасия Степанова,

В этом сезоне запланированы три ключевые лаборатории:

● Трехмесячная лаборатория для ремесленников и творческих мастеров, посвященная созданию сувенирной продукции, отражающей культурный код Альметьевска.

● Лаборатория для подростков, итогом которой станет передвижной проект в формате выставки-спектакля.

● Четырехмесячная лаборатория для современных художников, включающая образовательный блок и финальную выставку.

Кроме того, программа клубов в этом сезоне расширилась до пяти направлений: керамический кружок по экспериментальной лепке, клуб «Читаем и обсуждаем», посвященный философии искусства, писательский клуб, татарский разговорный клуб и клуб «Биотех андеграунд».

Особое внимание привлекает клуб «Биотех андеграунд», где участники переосмысляют отношение к отходам: засохшим коркам, шелухе, забытым овощам и побочным продуктам домашних экспериментов. Здесь исследуются новые циклы городской экологии и инструменты для участия в них.

