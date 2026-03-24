СВО 24 марта 2026 08:19

«Открыты вакансии по ряду специальностей»: замвоенкома Актаныша о наборе по контракту

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Татарстане продолжается работа по комплектованию подразделений для участия в специальной военной операции (СВО), в том числе ведется набор кандидатов в Африканский корпус и подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщил заместитель военного комиссара Актанышского района Родислав Авзалов, в настоящее время открыты вакансии для медицинских специалистов, операторов БПЛА, а также по другим военным специальностям.

«Через Татарстан ведется набор кандидатов в Африканский корпус. Открыты вакансии для медицинских специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, продолжается набор и по другим военным специальностям», – отметил он.

Отмечается, что Африканский корпус выполняет задачи за пределами Российской Федерации. В подразделения принимают также женщин до 45 лет на должности поваров и делопроизводителей при наличии соответствующего образования.

Для поступающих предусмотрена единовременная выплата в размере 2,9 млн рублей, а с учетом муниципальной доплаты – 3,05 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие при службе за рубежом составляет от 240 до 310 тыс. рублей.

К кандидатам предъявляются повышенные требования, включая наличие гражданства РФ, отсутствие судимостей по тяжким статьям, проблем с алкоголем и наркотиками, а также заболеваний, препятствующих службе. Обязательным условием является хорошее состояние здоровья и готовность к выезду за границу.

В медицинскую службу корпуса требуются врачи и медицинские сестры различных специальностей. Кандидаты должны иметь профильное образование, действующую аккредитацию и быть готовыми к длительным служебным командировкам сроком от шести месяцев.

В подразделения БПЛА принимаются кандидаты преимущественно до 40 лет с уверенным владением компьютером. Приветствуется опыт эксплуатации беспилотных систем, ремонта электроники и работы с современными технологиями, включая 3D-моделирование.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

