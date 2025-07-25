«Открыты для всех жителей»: заработал Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова

В Казани сегодня открылся Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова. Здесь татарстанцы могут получить информацию о кандидате от «Единой России» на выборах Раиса Татарстана, о направлениях его работы и достижениях республики. Кроме того, можно внести свои предложения и задать вопросы.

«Штаб общественной поддержки – это рабочая площадка, где мы встречаемся с избирателями, рассказываем о кандидате, принимаем предложения, проводим рабочие совещания. Мы открыты к звонкам, вопросам и личным приемам жителей республики. И мы уже ведем работу с предложениями, которые к нам поступают. Здесь работают волонтеры, которые в ежедневном режиме с 8 утра до 18 часов готовы ответить на вопросы», – рассказала член команды штаба Яна Сирюкова.

Фото: Салават Камалетдинов

Штаб общественной поддержки располагается в Казани по ул. Карла Маркса, 31/7. Кроме того, для оперативной связи с татарстанцами создана горячая линия, куда можно позвонить по телефону: 8(939)333-30-99.

Сирюкова отметила, что узнать новости предвыборной кампании, планы кандидата на выборах Раиса РТ и ознакомиться с его программой можно также на интернет-платформе – штаб.онлайн.

Фото: Салават Камалетдинов

Дамир Нургалиев подчеркнул, что команда штаба планирует посетить все муниципальные образования Татарстана с проектом – фестиваль добрососедства «Наш двор». Во время проведения фестиваля добрососедства будут работать пикетные палатки «Единой России». Волонтеры раздадут агитационные материалы на русском и татарском языках в поддержку Рустама Минниханова.

«Это настенный и карманный календари, а также буклет, в котором собрана вся информация о деятельности руководителя республики. Пикетная деятельность ведется прежде всего для того, чтобы любой житель Татарстана обратился к волонтерам, чтобы узнать планы, достижения, которых много на сегодня. И смог также высказать свое пожелание», – заметил Нургалиев.

Фото: Салават Камалетдинов

В Штаб общественной поддержки уже сегодня обратились молодые активисты со своими предложениями, сказала член штаба Далия Гайнанова.

«Одно предложение касается подростков с девиантным поведением, которые проживают в спецучреждениях. Они помогают перенастроить ребят на активную жизненную позицию и на здоровый образ жизни. Другой проект – по экологии. По нему в школах детей учат сбору вторсырья и макулатуры, чтобы мотивировать их вести правильный образ жизни и любить природу. Эти проекты пересекаются с ценностями республики. Хорошо, что у нас такая активная молодежь», – заявила она.

Выборы Раиса Татарстана пройдут в единый день голосования – 14 сентября. Политическими партиями было выдвинуто четыре кандидата: Рустам Минниханов («Единая Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).