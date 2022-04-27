Открытость, уважение к истокам: Мухаметшин поздравил татарстанцев с днем парламентаризма

Парламентаризм как конституционно закрепленная система взаимодействия государства и общества, в основе которой лежит принцип разделения властей, является важным фактором развития современного общества. Такие строки привел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в поздравлении татарстанцам с Днем российского парламентаризма.

«В демократических государствах все важнейшие решения принимаются парламентом – законодательным и представительным органом власти. Отражением данной тенденции стало повышение роли Федерального Собрания по результатам принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. В реалиях беспрецедентного финансового, информационного и санкционного давления на нашу многонациональную Отчизну, этот шаг оказался дальновидным и оправданным. Сегодня депутаты всех уровней несут консолидированную ответственность за общественно-политическую и экономическую ситуацию, своевременно разрабатывают инструменты оперативного реагирования на вызовы времени.

Традиционно придерживаясь принципов народовластия, Республика Татарстан уверенно следует по демократическому пути, делает все необходимое для сохранения стабильности и устойчивого развития. Перед нашими парламентариями стоят важные задачи, в числе которых дальнейшее совершенствование республиканской правовой базы, корректировка законодательства в соответствии с положениями обновленного Основного закона РФ, системная работа с обращениями граждан и наказами избирателей... Наша стратегическая цель – инновационное развитие экономики, обеспечение достойного уровня жизни, создание благоприятной среды для свободного развития личности, укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия. Открытость, уважение к истокам, конструктивное взаимодействие с жителями республики, институтами гражданского общества, органами государственной власти и местного самоуправления, стремление работать на результат – вот те базовые принципы, которыми неизменно руководствуется в своей деятельности Государственный Совет РТ.

В этот памятный день хочу пожелать всем татарстанцам мира, благополучия, крепкого здоровья и счастья! А народным избранникам – мудрости в принятии решений и успешной парламентской деятельности во благо Республики Татарстан, во имя величия Российской Федерации!» - говорится в тексте поздравления.