Открытость и снижение рисков: «Татнефть» стала лидером экологического рейтинга

Компания «Татнефть» признана лучшей в IX ежегодном рейтинге открытости экологической информации нефтегазовых предприятий России, пишет газета «Нефтяные вести». Он формируется Всемирным фондом дикой природы (WWF России) в партнерстве с группой «Креон» при участии Национального рейтингового агентства.

Проект позволяет получить объективную информацию об уровне экологической открытости

Как пишет газета «Нефтяные вести», целью конкурса является повышение эффективности использования углеводородных ресурсов, защиты окружающей среды и ведения социально ответственного бизнеса.

Аналитики оценивали уровень воздействия на окружающую среду, степень открытости и доступности экологически значимой информации, качество экологического менеджмента с учетом лучших мировых практик, эффективность использования полезных ископаемых. Также анализировалась динамика среднеотраслевых показателей, среди которых удельное потребление воды, загрязнение земель, доля утилизированных и обезвреженных отходов, коэффициенты утилизации попутного нефтяного газа, удельные выбросы парниковых газов и др. Отметим, что компания второй год удерживает лидерство по открытости экологически значимой информации.

«Проект, участником которого наравне с другими предприятиями ТЭК России стала и наша компания, позволяет получить объективную информацию об уровне экологической открытости того или иного участника рейтинга и масштабе воздействий его деятельности на окружающую среду, — рассказал начальник управления охраны окружающей среды и экологии «Татнефти» Александр Алчинов. — Рейтинг призван способствовать повышению качества управления экологическими рисками при добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья».

Признание деловым сообществом высокого уровня в области корпоративного управления

В рейтинге 2021 года участвовала 21 российская компания. Как отмечают аналитики проекта, рейтинг показал, что российские нефтегазовые компании демонстрируют достаточно высокий уровень информационной открытости в вопросах, связанных с экологической ответственностью.

«Эту победу “Татнефти” можно считать признанием деловым сообществом высокого уровня компании в области корпоративного управления, раскрытия информации и эффективного взаимодействия со стейкхолдерами», — пояснил Александр Федорович.

«Татнефть» уже не одно десятилетие стремится к соблюдению лучших мировых практик в сфере охраны окружающей среды. Все экологические проекты компании, количество и качество которых ежегодно растет, активно освещаются в СМИ и находят отклик у населения, пишут «Нефтяные вести».

Рейтинг является надежным инструментом оценки экологической открытости предприятий и позволяет продемонстрировать лидерство и свои достижения в сфере устойчивого развития и стандартов ESG.

Напомним, Всемирный фонд дикой природы (WWF) — это крупнейшая в мире независимая природоохранная организация с более чем 5 миллионами сторонников во всем мире, работающая в более чем 100 странах, поддерживающая около 1300 природоохранных проектов во всем мире. Первые проекты WWF в России начались в 1989 году, когда работы по созданию заповедника «Большой Арктический» впервые получили финансирование фонда в бывшем СССР. В 1994 году открылось российское представительство WWF, а в 2004 WWF России стал национальной организацией.

За 28 лет Фонд успешно осуществил 1500 полевых проектов по сохранению и приумножению природных богатств России в 47 регионах страны.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»