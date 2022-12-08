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Экология
8 декабря 2022  11:33

Открытость и снижение рисков: «Татнефть» стала лидером экологического рейтинга

Компания «Татнефть» признана лучшей в IX ежегодном рейтинге открытости экологической информации нефтегазовых предприятий России, пишет газета «Нефтяные вести». Он формируется Всемирным фондом дикой природы (WWF России) в партнерстве с группой «Креон» при участии Национального рейтингового агентства.

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Открытость и снижение рисков: «Татнефть» стала лидером экологического рейтинга

Проект позволяет получить объективную информацию об уровне экологической открытости

Как пишет газета «Нефтяные вести», целью конкурса является повышение эффективности использования углеводородных ресурсов, защиты окружающей среды и ведения социально ответственного бизнеса.

Аналитики оценивали уровень воздействия на окружающую среду, степень открытости и доступности экологически значимой информации, качество экологического менеджмента с учетом лучших мировых практик, эффективность использования полезных ископаемых. Также анализировалась динамика  среднеотраслевых показателей, среди которых удельное потребление воды, загрязнение земель, доля утилизированных и обезвреженных отходов, коэффициенты утилизации попутного нефтяного газа, удельные выбросы парниковых газов и др. Отметим, что компания второй год удерживает лидерство по открытости экологически значимой информации.

«Проект, участником которого наравне с другими предприятиями ТЭК России стала и наша компания, позволяет получить объективную информацию об уровне экологической открытости того или иного участника рейтинга и масштабе воздействий его деятельности на окружающую среду, — рассказал начальник управления охраны окружающей среды и экологии «Татнефти» Александр Алчинов. — Рейтинг призван способствовать повышению качества управления экологическими рисками при добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья».

Признание деловым сообществом высокого уровня в области корпоративного управления

В рейтинге 2021 года участвовала 21 российская компания. Как отмечают аналитики проекта, рейтинг показал, что российские нефтегазовые компании демонстрируют достаточно высокий уровень информационной открытости в вопросах, связанных с экологической ответственностью.

«Эту победу “Татнефти” можно считать признанием деловым сообществом высокого уровня компании в области корпоративного управления, раскрытия информации и эффективного взаимодействия со стейкхолдерами», — пояснил Александр Федорович.

«Татнефть» уже не одно десятилетие стремится к соблюдению лучших мировых практик в сфере охраны окружающей среды. Все экологические проекты компании, количество и качество которых ежегодно растет, активно освещаются в СМИ и находят отклик у населения, пишут «Нефтяные вести».

Рейтинг является надежным инструментом оценки экологической открытости предприятий и позволяет продемонстрировать лидерство и свои достижения в сфере устойчивого развития и стандартов ESG.

Напомним, Всемирный фонд дикой природы (WWF) — это крупнейшая в мире независимая природоохранная организация с более чем 5 миллионами сторонников во всем мире, работающая в более чем 100 странах, поддерживающая около 1300 природоохранных проектов во всем мире. Первые проекты WWF в России начались в 1989 году, когда работы по созданию заповедника «Большой Арктический» впервые получили финансирование фонда в бывшем СССР. В 1994 году открылось российское представительство WWF, а в 2004 WWF России стал национальной организацией.

За 28 лет Фонд успешно осуществил 1500 полевых проектов по сохранению и приумножению природных богатств России в 47 регионах страны.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

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