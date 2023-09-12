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«Открыто пошел на врага»: близкие и сослуживцы о бойце-герое СВО из Татарстана
Благодаря отваге военнослужащего из небольшого города Болгар взвод смог выполнить боевую задачу и пленить противника. Но при штурме опорного пункта врага Раис Зиннатуллин попал под обстрел и погиб. За смелость и решимость боец награжден орденом Мужества посмертно. Родные, педагоги и боевые товарищи поделились воспоминаниями, каким он был.
«Мы до сих пор в себя прийти не можем»
Рядовой контрактной службы Раис Зиннатуллин из Спасского района Татарстана родился 17 мая 1997 года. Окончил Спасский техникум отраслевых технологий в Болгаре в 2015 году. После окончания техникума был призван на военную службу по призыву, служил в Военно-десантных войсках. В 2020 году выбрал военную службу по контракту. 21 апреля 2023 года заключил краткосрочный контракт.
Молодой, полный сил, веселый и оптимистичный Раис решил встать на защиту Родины по зову сердца. Под мобилизацию он не попал, поэтому решил заключить контракт с министерством обороны и пойти добровольцем.
«Говорил: много парней уже там. Я ведь кадетскую школу окончил, срочную отслужил. Нужно идти», — рассказал газете «Новая жизнь» один из знакомых Раиса Зиннатуллина.
Жизнь Раиса оборвалась спустя два месяца службы, 20 июня 2023 года, при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
На малой родине у военнослужащего остались родители, которые до сих пор не могут смириться с потерей. Ждала с передовой возлюбленного и его девушка. В последний путь бойца проводили 30 июня.
Отец Раиса Раиль Зиннатуллин еле сдерживает слезы. Говорить ему сложно. Боль утраты в семье сильна и спустя два месяца после тяжелого известия.
Мать Раиса Лилия Зиннатуллина тоже отказывается от разговоров. «Мне сейчас тяжело, хоть и понимаю, что воспоминания с сыном только самые светлые. Но как осознаю, что он теперь только в воспоминаниях... Мы до сих пор в себя прийти не можем. Сегодня вот, например, забыла, как человека зовут, которого давно знала», – делится переживаниями женщина.
«Парнем был веселым, по-хорошему дерзким, одним словом, десантник»
Раис Зиннатуллин погиб при выполнении боевого задания. При штурме опорного пункта противника попал под обстрел, и жизнь его оборвалась. Взвод задачу выполнил, в том числе, и благодаря смелости и отваге Раиса, который открыто пошел на врага.
После окончания боя сослуживцы Раиса несколько противников взяли в плен, остальных уничтожили. За героя отомстили.
И.о. председателя общественной организации ветеранов боевых действий, председатель ветеранов ВДВ Спасского района Алексей Костин гордится своим знакомством с Раисом.
«Раис поистине герой, он отдал свою жизнь, отстаивая интересы государства в зоне СВО. Мы гордимся тем, что знали его. Парнем он был веселым, по-хорошему дерзким, одним словом, десантник. Это герой, который еще раз прославил Вооруженные силы Российской Федерации и, в частности, войска ВДВ», – подчеркнул ветеран боевых действий Алексей Костин.
«Раис был смелый парень! — вторит замдиректора кадетской школы по воспитательной работе Алсу Ходжиева. — Один из лучших наших кадетов. Он верно служил Родине всю свою жизнь. Здесь, в кадетской школе, он впервые взял в руки автомат Калашникова. Освоил его здесь. И судьба так распорядилась, что он погиб как настоящий мужчина, с автоматом в руках, в военной форме».
«Ему было всего 26 лет»
Этой осенью в Болгарской кадетской школе-интернате им. П.А.Карпова открыли мемориальную доску в память о Раисе Зиннатуллине.
Событие собрало большое количество людей: родных, друзей, боевых товарищей, а также кадетов и учеников второй городской школы, которая находится в том же здании, что и кадетская.
Атмосфера была торжественной и печальной. Даже первоклашки прониклись трагичностью ситуации. Каждый вспоминал Раиса как смелого, решительного парня, настоящего героя.
«Дорогие кадеты, вы по праву можете гордиться тем, что учитесь здесь, где учились такие, как Раис, кавалер ордена Мужества, который погиб, защищая нас с вами. Светлая память герою Раису Зиннатуллину!» — сказала Алсу Ходжиева.
«Раис погиб в борьбе со злом, которое проснулось через 70 лет. Он был настоящий воин, герой. Раис сам выразил желание пойти в зону СВО по контракту. Ему было всего 26 лет. Не выразить словами ту боль, которую мы испытали, когда получили весть о его гибели. Очень символично, что память о Раисе Зиннатуллине увековечена рядом с памятью о настоящем герое, участнике Великой Отечественной войны, нашем земляке Петре Алексеевиче Карпове, именем которого названа наша кадетская школа. Вечная память нашим героям!» — произнес глава Спасского района Фаргат Мухаметов.
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