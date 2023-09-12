«Открыто пошел на врага»: близкие и сослуживцы о бойце-герое СВО из Татарстана

В Болгарской кадетской школе-интернате им. П.А.Карпова открыли мемориальную доску в память о Раисе Зиннатуллине

Фото: spas-rt.ru

«Мы до сих пор в себя прийти не можем»

Рядовой контрактной службы Раис Зиннатуллин из Спасского района Татарстана родился 17 мая 1997 года. Окончил Спасский техникум отраслевых технологий в Болгаре в 2015 году. После окончания техникума был призван на военную службу по призыву, служил в Военно-десантных войсках. В 2020 году выбрал военную службу по контракту. 21 апреля 2023 года заключил краткосрочный контракт.

Молодой, полный сил, веселый и оптимистичный Раис решил встать на защиту Родины по зову сердца. Под мобилизацию он не попал, поэтому решил заключить контракт с министерством обороны и пойти добровольцем.

Раис решил встать на защиту Родины по зову сердца Фото: из семейного архива

«Говорил: много парней уже там. Я ведь кадетскую школу окончил, срочную отслужил. Нужно идти», — рассказал газете «Новая жизнь» один из знакомых Раиса Зиннатуллина.

Жизнь Раиса оборвалась спустя два месяца службы, 20 июня 2023 года, при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

На малой родине у военнослужащего остались родители, которые до сих пор не могут смириться с потерей. Ждала с передовой возлюбленного и его девушка. В последний путь бойца проводили 30 июня.

Родители до сих пор не могут смириться с потерей Фото: spas-rt.ru

Отец Раиса Раиль Зиннатуллин еле сдерживает слезы. Говорить ему сложно. Боль утраты в семье сильна и спустя два месяца после тяжелого известия.

Мать Раиса Лилия Зиннатуллина тоже отказывается от разговоров. «Мне сейчас тяжело, хоть и понимаю, что воспоминания с сыном только самые светлые. Но как осознаю, что он теперь только в воспоминаниях... Мы до сих пор в себя прийти не можем. Сегодня вот, например, забыла, как человека зовут, которого давно знала», – делится переживаниями женщина.

Жизнь Раиса оборвалась спустя два месяца службы, 20 июня 2023 года, при выполнении задач в ходе специальной военной операции Фото: spas-rt.ru

«Парнем был веселым, по-хорошему дерзким, одним словом, десантник»

Раис Зиннатуллин погиб при выполнении боевого задания. При штурме опорного пункта противника попал под обстрел, и жизнь его оборвалась. Взвод задачу выполнил, в том числе, и благодаря смелости и отваге Раиса, который открыто пошел на врага.

После окончания боя сослуживцы Раиса несколько противников взяли в плен, остальных уничтожили. За героя отомстили.

Алексей Костин гордится своим знакомством с Раисом Фото: spas-rt.ru

И.о. председателя общественной организации ветеранов боевых действий, председатель ветеранов ВДВ Спасского района Алексей Костин гордится своим знакомством с Раисом.

«Раис поистине герой, он отдал свою жизнь, отстаивая интересы государства в зоне СВО. Мы гордимся тем, что знали его. Парнем он был веселым, по-хорошему дерзким, одним словом, десантник. Это герой, который еще раз прославил Вооруженные силы Российской Федерации и, в частности, войска ВДВ», – подчеркнул ветеран боевых действий Алексей Костин.

Алсу Ходжиева: «Судьба так распорядилась, что он погиб как настоящий мужчина, с автоматом в руках, в военной форме» Фото: spas-rt.ru

«Раис был смелый парень! — вторит замдиректора кадетской школы по воспитательной работе Алсу Ходжиева. — Один из лучших наших кадетов. Он верно служил Родине всю свою жизнь. Здесь, в кадетской школе, он впервые взял в руки автомат Калашникова. Освоил его здесь. И судьба так распорядилась, что он погиб как настоящий мужчина, с автоматом в руках, в военной форме».

Атмосфера была торжественной и печальной. Даже первоклашки прониклись трагичностью ситуации Фото: spas-rt.ru

«Ему было всего 26 лет»

Этой осенью в Болгарской кадетской школе-интернате им. П.А.Карпова открыли мемориальную доску в память о Раисе Зиннатуллине.

Событие собрало большое количество людей: родных, друзей, боевых товарищей, а также кадетов и учеников второй городской школы, которая находится в том же здании, что и кадетская.

Атмосфера была торжественной и печальной. Даже первоклашки прониклись трагичностью ситуации. Каждый вспоминал Раиса как смелого, решительного парня, настоящего героя.

Фаргат Мухаметов: «Ему было всего 26 лет. Не выразить словами ту боль, которую мы испытали, когда получили весть о его гибели» Фото: spas-rt.ru

«Дорогие кадеты, вы по праву можете гордиться тем, что учитесь здесь, где учились такие, как Раис, кавалер ордена Мужества, который погиб, защищая нас с вами. Светлая память герою Раису Зиннатуллину!» — сказала Алсу Ходжиева.

«Раис погиб в борьбе со злом, которое проснулось через 70 лет. Он был настоящий воин, герой. Раис сам выразил желание пойти в зону СВО по контракту. Ему было всего 26 лет. Не выразить словами ту боль, которую мы испытали, когда получили весть о его гибели. Очень символично, что память о Раисе Зиннатуллине увековечена рядом с памятью о настоящем герое, участнике Великой Отечественной войны, нашем земляке Петре Алексеевиче Карпове, именем которого названа наша кадетская школа. Вечная память нашим героям!» — произнес глава Спасского района Фаргат Мухаметов.