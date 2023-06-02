«Открытки, вещи и сувениры»: С гуманитарным грузом из Казани в ЛНР отправились гостинцы

Из столицы Татарстана в Лисичанск и Рубежное отправили очередную партию гуманитарного груза. Колонну весом в 100 тонн собрали в Татарстане под эгидой «Единой России».

Помимо еды и бытовых принадлежностей, дети, которые приехали из ЛНР и учатся в Казани, отправили родителям гостинцы.

«Есть дети, которые сейчас проходят обучение в Татарстане, а их родители остались в Лисичанске. Они собирают для родственников вещи, открытки и гостинцы. Сегодня в этой фуре уже сложено несколько таких коробок и паллетов», – рассказал молодогвардеец «Единой России» Илья Бейлин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В десятках паллет собрали все самое необходимое: бытовую химию, продукты, хозяйственные товары, стройматериалы, а также государственные флаги.

В формировании состава приняли участие Мензелинский, Алексеевский и Заинский районы. Оттуда на днях выезжают фуры с грузом по 20 тонн каждая. Кроме того, жители Заинского района передадут машину УАЗ «Буханка» для госпиталя города Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Еще 20 тонн помощи собрали сотрудники «Нэфис Косметикс». Стройматериалы весом в 10 тонн отправит депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон, а руководитель компании «РУСАК» Руслан Галиаскаров передал 10 тонн картофеля. Кроме того, 10 тонн груза сформировало региональное отделение «Единой России» в Казани.

Значительный вклад в формирование груза внесли также активисты нижнекамского местного отделения «Единой России», компании «Фабрика мороженого «Славица», депутат Госсовета РТ и гендиректор компании «Ак Барс» Иван Егоров.

«Рубежное стал вторым городом в ЛНР, над которым Татарстан взял шефство. Работы по восстановлению там начинаются согласно указу Президента России, где регионам обозначили дополнительные подшефные города. Груз, сформированный под эгидой "Единой России", станет первой партией гуманитарной помощи, которую получат жители Рубежного от татарстанцев», – рассказал руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Депутат Госсовета РТ Геннадий Глушков отдельно поблагодарил неравнодушных жителей республики, которые проявив личную инициативу, помогают бойцам.

«Приведу один из многих примеров, в Альметьевске женщины с группой волонтерского сопровождения вручную шили от одной до трех сеток-носилок в месяц. С помощью специализированных швейных машин их производительность увеличилась в несколько раз, за месяц они отправили уже около 80 таких носилок на фронт. Спасибо всем, кто помогает. Мы победим!» – сказал он.