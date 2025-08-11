Открытие ярмарки в новом торговом комплексе «МЕГАСТИЛЬ» – уже 13 августа

Фото предоставлено ТК «Мегастиль»

С 13 по 15 августа на территории нового торгового комплекса «Мегастиль», расположенного в сердце Кировского района Казани, будет работать ярмарка уникальных товаров от производителей. Режим работы ярмарки – с 8:00 до 22:00.

В рамках ярмарки будут представлены как товары личного и бытового пользования, так и продукты от фермеров. В общей сложности в ТК «Мегастиль» доступно для покупки более 10 тыс. различных товаров по оптовым ценам

Торговый комплекс «Мегастиль» – это современная площадка, расположенная на первой линии Горьковского шоссе. Она является одной из крупнейших в городе по количеству продавцов. На объекте площадью более 16 тыс. «квадратов» создано свыше 750 торговых точек. Здесь открываются магазины одежды, обуви, текстиля, электроники, товаров для дома и детей, кафе, рестораны, зоны для досуга и развлечений.

Адрес торгового комплекса «Мегастиль»: г. Казань, Горьковское шоссе, д. 28.

Реклама. ИП Зарипов Артур Назипович, ИНН 165022927173