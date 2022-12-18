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Строительство
18 декабря 2022  02:09
Эльза Кузнецова

Открытие химического лицея в Менделеевске запланировано на 1 марта

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Открытие химического лицея в Менделеевске запланировано на 1 марта

Открытие химического лицея «Потомки Менделеева» в Менделеевске запланировано на 1 марта будущего года. Сегодня в здании приступили к получистовой и чистовой отделке. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

На этой неделе был согласован финальный вариант дизайн-проекта. Градообразующее предприятие АО «Аммоний» вкладывает в создание учебного учреждения 157 млн рублей, еще 52 млн будет выделено из республиканского бюджета. 

По замыслу инвесторов, новый объект позволит школьникам продолжить обучение в родном городе, а предприятиям предоставит площадку для роста будущих кадров в химической отрасли. 

К благоустройству территории приступят уже в новом году, в теплое время года. 

Эскизы: пресс-служба Менделеевского района РТ.

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