Открытие химического лицея в Менделеевске запланировано на 1 марта

Открытие химического лицея «Потомки Менделеева» в Менделеевске запланировано на 1 марта будущего года. Сегодня в здании приступили к получистовой и чистовой отделке. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

На этой неделе был согласован финальный вариант дизайн-проекта. Градообразующее предприятие АО «Аммоний» вкладывает в создание учебного учреждения 157 млн рублей, еще 52 млн будет выделено из республиканского бюджета.

По замыслу инвесторов, новый объект позволит школьникам продолжить обучение в родном городе, а предприятиям предоставит площадку для роста будущих кадров в химической отрасли.

К благоустройству территории приступят уже в новом году, в теплое время года.