Открытие Российской Студвесны можно будет посмотреть онлайн

25 ноября в 20:00 по московскому времени на арене «Баскет-холл» пройдет открытие XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который соберет более 2 000 участников из 82 регионов России. Прямая трансляция открытия фестиваля будет доступна в VK Видео и сообществе ВКонтакте.

В рамках мероприятия пройдет парад делегаций из всех федеральных округов России и концерт, на котором зрители смогут посмотреть уникальные номера и выступления специальных гостей. Затем, в течение двух следующих дней, будут проходить конкурсные испытания.

«Стоит отметить, что режиссерско-постановочная группа Церемонии – выпускники Студвесны, которые в 2016 году в Казани видели фестиваль в другом статусе. Приглашаем всех зрителей присоединиться к онлайн-трансляции Церемонии открытия, чтобы стать частью большого молодежного события», – комментирует будущее открытие заместитель Председателя РСМ Алексей Кривицкий.

Церемония награждения лауреатов и победителей, а также Гала-концерт с лучшими номерами молодежного фестиваля состоится 28 ноября.

«Российская студенческая весна» – самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России, который проводится с 1993 года. Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Правительство Республики Татарстан в лице Министерства по делам молодежи РТ и другие.