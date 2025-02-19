В Казани запустили проект «Я выбираю сам!» для детей с ОВЗ

Сегодня на базе Казанской школы-интерната №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья прошло торжественное открытие и запуск профориентационного проекта «Я выбираю сам!».

Проект «Я выбираю сам!» поддержан грантом Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества. Это профориентационная программа для подростков старше 14 лет с ОВЗ.

Почетными гостями на открытии стали директор развивающего центра «Крылья», член Молодежного парламента Республики Татарстан Дмитрий Каменский, ведущий консультант Минобрнауки РТ Ильнур Газимзянов, эксперт Общественной Палаты РТ Фанис Хусаинов, заместитель директора волонтерской организации «Ценим жизнь» Ольга Ахъяева и др.

В рамках проекта были разработаны мероприятия для 60 детей с 7 по 9 классы. Это мастер-классы, тестирования, беседы, экскурсии в техникумы и колледжи и занятия, направленные на развитие необходимых навыков.

«Мы уверены, что все наши ученики, независимо от ограничений, способны не только мечтать о будущем, но и добиваться его. И этот проект - шаг в правильном направлении», - поделилась директор-школы интерната Елена Габитова.



Во время торжественного открытия преподаватели колледжей рассказали об их работе с детьми с ОВЗ. Преподаватели отметили, что обучение таких детей идет с применением индивидуального подхода к каждому: «Например, к нам приходят те, кто не умеет читать и писать. Мы говорим: «Не можешь написать - нарисуй». И они рисуют».

«Детский развивающий центр «Крылья» на протяжении многих лет оказывает помощь в социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы считаем, что помощь в направлении в жизненном пути таких детей оказывает существенное влияние на развитие всех институтов гражданского общества» - рассказал Каменский.

Также организаторы отметили, что этот проект будет носить долгоиграющих характер, и на этом не будет поставлена точка. В будущем планируется развитие новых направлений деятельности и их масштабирование, в том числе и на базе других учебных заведений.

Открытие завершилось торжественным официальным запуском проекта, а также творческими номерами как от самих воспитанников школы-интерната, так и от педагогов.