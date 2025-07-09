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Общество 9 июля 2025 17:04

Открытие офиса для иностранных граждан позволило снизить нагрузку на МФЦ Татарстана

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Открытие отдельного офиса для иностранных граждан позволило снизить нагрузку на отделения МФЦ Татарстана, куда после принятия нового закона для иностранцев ежедневно обращались порядка 2 тыс. мигрантов. Об этом на расширенном заседании коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«С начала 2025 года из-за новых правил для иностранцев поток вырос: каждый день более 2 тыс. мигрантов вынуждены обращаться в офисы МФЦ сначала для постановки на миграционный учет, для получения СНИЛСа, а после – для создания и подтверждения учетной записи Госуслуг. Для решения этой проблемы мы открыли отдельный офис приема только для иностранцев, благодаря чему напряжение в офисах было снято», – сообщил он.

Кроме того, для ускорения обслуживания внедрена технология с QR-кодами. Теперь посетителям достаточно отсканировать код с взятого талона через приложение «Госуслуги», и все необходимые данные автоматически передаются специалисту МФЦ до начала приема, добавил замминистра.

#мфц #иностранные граждане #минцифры рт
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