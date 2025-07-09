Открытие офиса для иностранных граждан позволило снизить нагрузку на МФЦ Татарстана

Открытие отдельного офиса для иностранных граждан позволило снизить нагрузку на отделения МФЦ Татарстана, куда после принятия нового закона для иностранцев ежедневно обращались порядка 2 тыс. мигрантов. Об этом на расширенном заседании коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«С начала 2025 года из-за новых правил для иностранцев поток вырос: каждый день более 2 тыс. мигрантов вынуждены обращаться в офисы МФЦ сначала для постановки на миграционный учет, для получения СНИЛСа, а после – для создания и подтверждения учетной записи Госуслуг. Для решения этой проблемы мы открыли отдельный офис приема только для иностранцев, благодаря чему напряжение в офисах было снято», – сообщил он.

Кроме того, для ускорения обслуживания внедрена технология с QR-кодами. Теперь посетителям достаточно отсканировать код с взятого талона через приложение «Госуслуги», и все необходимые данные автоматически передаются специалисту МФЦ до начала приема, добавил замминистра.