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Религия
11 января 2022  11:43
Эльза Кузнецова

Открытие новой мечети в Менделеевске запланировано на конец лета

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Открытие мечети «Хусаин» в Менделеевске запланировано на август 2022 года. Об этом на первом аппаратном совещании в этом году сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«Задача — ввести в эксплуатацию мечеть в этом году и запустить ее работу. Сейчас необходимо нацелиться на благотворительную работу нашей мечети, рассмотреть дорожный фонд, подъездные дороги для мечети», — поручил Беляев.

Фундамент для новой мечети был торжественно заложен в Менделеевске 15 июня 2018 года. 

Мечеть «Хусаин» по завершении строительства должна стать трехэтажным каменным зданием, и будет включать не только молельные залы для мужчин и женщин, но и учебные классы по основам ислама для будущих учеников.

#менделеевский район
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