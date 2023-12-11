Открытие новогодних елок в Набережных Челнах стартует 13 декабря

Большая новогодняя программа будет подготовлена на общественных пространствах города Набережные Челны. Открытие елок начнется с 13 декабря, сообщил на аппаратном совещании в Автограде замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

13 декабря горожан ждут в парке «Сидоровка», здесь будет представлена праздничная программа «Новый год с новой строчки». В этот же день на бульваре Боровецкий откроется елка с программой «Новогодний переполох».

14 декабря. Бульвар «Шишкинский». «Встречаем вместе Новый год»

14 декабря. Бульвар «Энтузиастов». «Открой двери чудесам»

14 декабря. «Замелекесье». «Пусть Новый год подарит чудо!»

15 декабря. Парк Победы. «Чудеса новогоднего праздника»

15 декабря. Двор 38/13. «Как встречают Новый год люди всех земных широт!»

15 декабря. ДК «Энергетик». «Новый год с новой строчки».

Торжественное открытие центральной городской елки на площади «Азатлык» состоится в субботу 16 декабря. С праздничной программой «Новогодние чудеса» на главной сцене выступят артисты и творческие коллективы города, прозвучат поздравления от главных героев праздника Деда Мороза и Снегурочки. Завершится мероприятие развлекательной программой от радиостанции «Европа плюс».

«Традиционно всех жителей и гостей города приглашаем 31 декабря на главную елку на площади перед мэрией. Лучшие артисты и творческие коллективы города подарят праздничную новогоднюю программу „Ночь счастливых надежд“», — рассказал докладчик.

Продолжением вечера станет танцевальная программа. По традиции будет организовано прямое включение — новогоднее поздравление Раиса РТ Рустама Минниханова и Президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого, новогодние торжества в этот день пройдут в микрорайоне «Замелекесье» с новогодней программой «Вихри новогодней метели» и парке «Сидоровка» челнинцев и гостей города ждут на праздничной новогодней программе «И тихо падал снег...».

В течение всего периода новогодних праздников учреждения культуры, образования, молодежи, физической культуры и спорта запланировали спортивно-массовые, развлекательные и игровые программы. Мероприятия на общественных пространствах подготовила и команда «Парков Челнов».

Праздничные рождественские гуляния пройдут 7 января на площади перед мэрией и на площади перед Дворцом культуры «Энергетик». Для челнинцев и гостей города подготовлены народные обрядовые игры, различные конкурсы.

Праздничные гуляния завершатся встречей старого Нового года 13 января. Торжественные мероприятия пройдут во Дворце культуры «КАМАЗ», на площади перед ДК «Энергетик», и площади «Азатлык».

«Для большинства людей Новый год — семейный праздник со своими традициями и обычаями Это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Поздравляю с Новым годом! Пусть этот год, год Дракона, будет перспективным. Пусть Дракон даст сил, помогает взлететь высоко и достигать целей. А также оберегает от врагов, а огнем сжигает все препятствия. Пусть со старым годом, уходят проблемы, болезни и неприятности, а впереди будет только светлое будущее. Пускай новый год, счастье и радость принесет», — заключил замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

Мэр города Наиль Магдеев получил обратить внимание на вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности, охраны общественного порядка и безопасности граждан.

«Это и досмотровые мероприятия, при входе на объекты празднования Нового года. Случаи, которые происходят, заставляют всех нас усилить бдительность», — подчеркнул градоначальник.