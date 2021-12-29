Открытие «Нижнекамских терм» перенесено на 2022 год из-за подорожания стройматериалов

Открытие оздоровительного комплекса «Нижнекамские термы» запланировано на лето 2022 года. Ранее предполагалось, что комплекс будет сдан в декабре, однако из-за роста цен на стройматериалы было решено перенести сроки открытия. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

По словам спикера, это очень интересный проект, благодаря которому в городе появится порядка 30 бань, саун, элементы аквапарка, термальный бассейн. Комплекс станет точкой притяжения туристов: ежедневно его смогут посещать около 4 тыс. человек.

«На данный момент сдача запланирована летом 2022 года. Произошло подорожание проекта, которое немного затормозило строительство. Объем инвестиций увеличился примерно на 70% от первоначально запланированных. Сейчас он оценивается в 700 млн рублей. И рост цен продолжается», – поделился Муллин.

По его словам, многие проекты, которые планировалось сдать в конце текущего года, в первом квартале, переносятся на более поздние сроки. Главное, считает руководитель исполкома Нижнекамского района, они не остановились. «Мы находим разные форматы и возможности поддержки», – отметил он.

В «Нижнекамских термах» работы выполнены на 90%, сейчас строители приступили к отделке. Срок окупаемости инвесторы оценивают в три с половиной года.